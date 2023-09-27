Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor

Bruno Famin, Otmar Szafnauer'in görevinden alındığı Belçika GP'den bu yana geçici olarak takım patronluğu görevini üstleniyor.

Famin görevinde kalıcı değil ve bundan ötürü takım yeni bir isim arayışında ve söylentiler Mattia Binotto'nun takıma katılacağı yönünde.

Ancak nihai karar henüz verilmedi ve bundan ötürü Famin, görevini sürdürmeye devam ediyor.

Famin, Japonya'da ilk önceliğinin bir takım patronu bulmaktan ziyade Enstone ve Viry'deki fabrikalar arasında daha iyi bir iletişim kurmak olduğunu açıkladı.

Famin şöyle dedi: "Kendime baskı yapmak istemediğim için takım patronu bulma konusunda belirli bir zaman çizelgem yok."

"Şu anda tüm birimleri değerlendiriyorum ve halihazırda yapılan değişiklikler pistte olumlu sonuçlar vermeye başladı bile."

"Sürücülerden, tutumlarından ve işlerini yapma şekillerinden memnunum."

"Şu anda asıl zorluk, fabrikamızda da aynı performansı yakalamak ve tam olarak bunun üzerinde çalışıyorum."

"Mesele personelimizin yetkinliğinden ziyade, fabrikada etkili bir takım çalışması ortaya koymak."

Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool