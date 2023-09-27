Prime'a abone ol
Önceki / Glock: “Suzuka’daki podyumun ardından Piastri için her şey mümkün”
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor

Alpine takımının geçici patronu Bruno Famin, yeni takım patronu konusunda acele etmeyeceklerinin altını çizdi.

Ekleyen:
Pierre Gasly, Alpine A523

Bruno Famin, Otmar Szafnauer'in görevinden alındığı Belçika GP'den bu yana geçici olarak takım patronluğu görevini üstleniyor.

Famin görevinde kalıcı değil ve bundan ötürü takım yeni bir isim arayışında ve söylentiler Mattia Binotto'nun takıma katılacağı yönünde.

Ancak nihai karar henüz verilmedi ve bundan ötürü Famin, görevini sürdürmeye devam ediyor.

Famin, Japonya'da ilk önceliğinin bir takım patronu bulmaktan ziyade Enstone ve Viry'deki fabrikalar arasında daha iyi bir iletişim kurmak olduğunu açıkladı.

Famin şöyle dedi: "Kendime baskı yapmak istemediğim için takım patronu bulma konusunda belirli bir zaman çizelgem yok."

"Şu anda tüm birimleri değerlendiriyorum ve halihazırda yapılan değişiklikler pistte olumlu sonuçlar vermeye başladı bile."

"Sürücülerden, tutumlarından ve işlerini yapma şekillerinden memnunum."

"Şu anda asıl zorluk, fabrikamızda da aynı performansı yakalamak ve tam olarak bunun üzerinde çalışıyorum."

"Mesele personelimizin yetkinliğinden ziyade, fabrikada etkili bir takım çalışması ortaya koymak."

Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference

Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

paylaşım
yorumlar

Glock: “Suzuka’daki podyumun ardından Piastri için her şey mümkün”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Formula E

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Formula 1
Japonya GP

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

Formula 1

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım" De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

Son Haberler

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız" F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

MGP MotoGP
Japonya GP

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

FE Formula E

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol