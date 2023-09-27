Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor
Alpine takımının geçici patronu Bruno Famin, yeni takım patronu konusunda acele etmeyeceklerinin altını çizdi.
Bruno Famin, Otmar Szafnauer'in görevinden alındığı Belçika GP'den bu yana geçici olarak takım patronluğu görevini üstleniyor.
Famin görevinde kalıcı değil ve bundan ötürü takım yeni bir isim arayışında ve söylentiler Mattia Binotto'nun takıma katılacağı yönünde.
Ancak nihai karar henüz verilmedi ve bundan ötürü Famin, görevini sürdürmeye devam ediyor.
Famin, Japonya'da ilk önceliğinin bir takım patronu bulmaktan ziyade Enstone ve Viry'deki fabrikalar arasında daha iyi bir iletişim kurmak olduğunu açıkladı.
Famin şöyle dedi: "Kendime baskı yapmak istemediğim için takım patronu bulma konusunda belirli bir zaman çizelgem yok."
"Şu anda tüm birimleri değerlendiriyorum ve halihazırda yapılan değişiklikler pistte olumlu sonuçlar vermeye başladı bile."
"Sürücülerden, tutumlarından ve işlerini yapma şekillerinden memnunum."
"Şu anda asıl zorluk, fabrikamızda da aynı performansı yakalamak ve tam olarak bunun üzerinde çalışıyorum."
"Mesele personelimizin yetkinliğinden ziyade, fabrikada etkili bir takım çalışması ortaya koymak."
Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
Son Haberler
F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"
F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız" F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"
MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil
MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil
DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi
DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi
Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar