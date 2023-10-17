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Formula 1 Amerika GP
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Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu

Alpine aralarında Travis Kelce, Patrick Mohames ve Rory McIlroy’un da bulunduğu yeni yatırımcılarını duyurdu.

Editör Burak Yasul
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Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Fransız ekip, dört ay önce Hollywood oyuncuları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney’in takımın %24’lük hissesi için 200 milyon dolarlık ( 171 milyon pound ) bir meblağ ödediğini duyurmuştu.

Anlaşmayı düzenleyen konsorsiyumun bir parçası olan Otro Capital’e yeni ünlü isimler eklendi.

En dikkat çeken isimler ise, NFL ekiplerinden olan Kansas City’nin oyuncuları Mohames ve Kelce oldu. Kelce pop yıldızı Taylor Swift ile olan ilişkisinin ardından son haftaların konuşan isimlerinden biri olmuştu.

Listede ünlü golfçü Rory McIlroy, boksör Anthony Joshua ve Liverpool’un yıldızı Trend Alexander-Arnold bulunuyor. Ayrıca listede geçtiğimiz yıl Galatasaray’da futbol oynayan Juan Mata da bulunuyor.

Alpine factory

Alpine factory

Fotoğraf: Alpine

Alpine’e göre konsorsiyumun Alpine üzerindeki hisseleri yeni yatırımcılara rağmen artmayacak. Yapılan anlaşma Alpine F1 için marka bilinirliğini arttırmak ve Otro Capital’in medya, sponsorluk, biletleme, ağırlama, lisanslama ve mağazacılık gibi alanlara olabilecek katkıları için yapıldı.

Listede yer alan ünlüler arasında Formula 1’e en büyük ilgiyi daha önce padokta bir çok kez gördüğümüz Trend Alexander-Arnold gösteriyor.

Liverpool’un sağ beki Arnold, “Kardeşim Tyler ile birlikte Alpine F1’e yatırımcı olarak Otro Capital grubuna katılmaktan dolayı heyecanlıyım."

"Formula 1 yarışlarına bir taraftar olarak katıldığım için padoktaki yüksek baskı içeren ortamı seviyorum. Alpine takımının ne kadar etkileyici olduğunu doğrudan gözlemleme şansım oldu.” dedi.

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