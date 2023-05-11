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Alpine yeni simülatörden umutlu

Alpine patronu Otmar Szafnauer, yeni bir simülatör hazırladıklarını ve bunun iki yıl içerisinde istedikleri seviyeye geleceğini dile getirdi.

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Esteban Ocon, Alpine A523

100 yarışta şampiyonluk vizyonuyla son birkaç yılını ilerlemeye adayan Alpine, geçen yıl şampiyona dördüncülüğünü almayı başardı.

Fakat bu yıl ileriye doğru büyük bir adım atmaları beklense de, sezona beşinci en hızlı takım olarak başladılar.

Takım, Aston Martin'in aksine çok küçük ilerlemeler kaydediyor ve bunu çözmek için altyapıyı geliştirme çalışmaları var. Ayrıca çeşitli mühendislerle de arka planda anlaşmalar yapılıyor.

Otmar Szafnauer, kendileri içi bir diğer önemli konunun simülatör olduğunu söylüyor.

Szafnauer, "Büyük takımların simülasyon araçları günümüzde çok daha iyi."

"Hafta sonu başlamadan önce, gerekli ayarları öncede bulmak için mevcut tüm araçları kullanırsınız. Eğer simülasyon araçlarınız iyi çalışıyorsa ve yarışa güzel bir ayarla gelmenizi sağlıyorsa, hafta sonu iyi geçiyor."

"Eğer değilse, rakiplerimizden bir adım geride kalıyorsunuz. İlk önce sürücülerden geri bildirim alıyorsunuz, değişiklikler yapısınız ve ardından gelişiyorsunuz."

"Bu kapsamda yeni ve daha modern bir simülatör satın aldık. Yaklaşık 1.5 ila 2 yıl içinde bize ihtiyacımız olan etkiyi sağlayacak."

"Bize daha doğru hesaplamalar yapma konusunda yardımcı olabilecek kişilerle de anlaştık."

"Tüm bu çalışmaları piste çıkmadan önce yaparsanız, hemen işe koyulabilirsiniz." dedi.

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Ezel Tan
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