Alpine, yeni projeleri için F1 takımından hisse satmayı düşünüyor

Renault CEO'su Luca De Meo liderliğinde hazırlanan bir plan çerçevesinde Alpine, 2026 yılına kadar Alpine A110 spor otomobilini yenilemeyi, bunun yanı sıra SUV tabanlı araçların da piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu araçların Kuzey Amerika ve Çin pazarlarını hedeflemesi bekleniyor.

Araç geliştirmelerinin finanse edilmesine yardımcı olmanın yanı sıra, Alpine'in bir yatırımcının bu bölgelerde sıfırdan bir operasyon kurması durumunda kendi başına başarabileceğinden daha hızlı bir şekilde yer edinmesine yardımcı olacak stratejik bir ortak olabileceğini umduğuna inanılıyor.

Alpine CEO'su Laurent Rossi daha önce markanın küresel erişimini "dört ila beş kat" genişletmekten bahsetmişti - bu önemli ve maliyetli bir girişim.

Bu durum, ağını ve satış rakamlarını büyütmek için benzer şekilde iddialı planları olan Lotus ve içten yanmalı motorlar üretmeye devam etmek için kısa süre önce Renault ile ortak bir girişime giren Geely ile bir anlaşma olasılığını gündeme getiriyor.

Alpine halihazırda Lotus ile yeni A110'un gelişimi konusunda bir ortaklık kurmuş vaziyette; iki firma, bu ortaklık kurulurken "Alpine'in Formula 1'den WEC'e kadar uzanan motor sporları portföyünden yararlanmak için bir işbirliği" yapacaklarını da belirtmişlerdi -bu da Fransız markanın motor sporları faaliyetlerinin Lotus ve Geely'nin ilgisini çektiğini gösteriyor.

Böyle bir anlaşma, Geely'ye sporun en üst kategorisinde bir yer kazandıracak ve ileriki bir tarihte takımı devralma seçeneği sunacaktır.

Konu hakkında son güncellemeleri duyuran Autocar.com'a göre henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadı. Bunun sebebi Alpine'in Lotus gibi tamamlayıcı hedefleri olan başka bir üreticiden, F1 programının potansiyelinden heyecan duyan yatırımcılara kadar herhangi bir taraftan yatırım almaya açık durumda olması.

Bununla birlikte, bir dizi potansiyel yatırımcı ile ilk görüşmelerin başladığına inanılıyor.

Alpine kaynakları ise firmanın sadece F1 takımından pay karşılığında finansman arayışında olduğu konusunda kararlı. Finansman için takımın satılması ise söz konusu değil.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Fotoğraf: Alister Thorpe / GP Racing

Alpine'in hisse satmaya başlayabileceği ilk olarak Renault'nun geçen ay düzenlediği ve 'Renaulution, şimdi Devrim' başlığını taşıyan Sermaye Piyasaları Günü (CMD) etkinliğinde gündeme gelmişti.

Bu konuda bir sunum yapan yönetim, "Alpine, ticari ortaklıklar ve yatırımcı desteğinden yararlanarak gelecekteki büyümesinin yarısını Avrupa dışında küresel olarak genişlemeye hazırlanıyor."

"Alpine, F1 takımı varlıklarının finansal değerlemesinden faydalanmaya açıktır." ifadelerini kullandı.

Sunumda yer alan ifadelerin anlama geldiği sorulan Renault ise, "Alpine'in CMD esnasında sunulan yol haritası Renault tarafından finanse ediliyor ve uluslararası genişlemeyi hızlandırmak için ticari ortaklara ve yatırımcılara erişmeyi planlıyor." şeklinde açıklamada bulundu.