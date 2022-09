Alpine, yeni kurallara güçlü bir iskeletle girdiklerini düşünüyor

Bu sezonu gelecek için bir başlangıç olarak ele alan ve gelişim konusunda epey agresif davranan Alpine, neredeyse her yarışa güncelleme getirmekte; güncellemeler sezonun kalanında da -özellikle aerodinamik açıdan güçlenmek amacıyla - hız kesmeden devam edecek.

Takımın bu denli agresif davranması işe yaramış gibi görünüyor, nitekim takımlar şampiyonasında dördüncülük savaşı verdikleri McLaren an itibariyle 24 puan geride.

Alpine teknik direktörü Matt Harman, A522'yi geliştirirken kendilerine özgürlük tanıyacak bir iskelet oluşturmaya odaklandıklarını, bu sayede gelişim yarışında hızlanabildiklerini ve güç ünitesini süspansiyon, vites kutusu ve radyatörler gibi diğer parçaların, aerodinamik çalışmalarını engellemeyecek şekilde paketleyebildiklerini söylüyor.

Harman, "Yeni kurallara geçmeden önceki birkaç yıl boyunca inanılmaz derecede sıkı çalıştık ve aracımızda kullanabileceğimiz birçok yenilikle karşılaştık."

"Bu sayede güçlü bir omurgaya, istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir iskelete sahibiz. Çok verimli teknolojilerimiz var. -bu da ilerleyebilmemiz için aerodinamik gereksinimlerimize ve mekanik performans öğelerimize odaklanmamızı sağlıyor, dolayısıyla şu anda iyi bir konumdayız." dedi.

Alpine has leapt well ahead of McLaren in 2022, despite the occasional on-track bout.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images