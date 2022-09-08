Alpine, yeni kurallara güçlü bir iskeletle girdiklerini düşünüyor

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Bu sezonu gelecek için bir başlangıç olarak ele alan ve gelişim konusunda epey agresif davranan Alpine, neredeyse her yarışa güncelleme getirmekte; güncellemeler sezonun kalanında da -özellikle aerodinamik açıdan güçlenmek amacıyla - hız kesmeden devam edecek.

Takımın bu denli agresif davranması işe yaramış gibi görünüyor, nitekim takımlar şampiyonasında dördüncülük savaşı verdikleri McLaren an itibariyle 24 puan geride.

Alpine teknik direktörü Matt Harman, A522'yi geliştirirken kendilerine özgürlük tanıyacak bir iskelet oluşturmaya odaklandıklarını, bu sayede gelişim yarışında hızlanabildiklerini ve güç ünitesini süspansiyon, vites kutusu ve radyatörler gibi diğer parçaların, aerodinamik çalışmalarını engellemeyecek şekilde paketleyebildiklerini söylüyor.

Harman, "Yeni kurallara geçmeden önceki birkaç yıl boyunca inanılmaz derecede sıkı çalıştık ve aracımızda kullanabileceğimiz birçok yenilikle karşılaştık."

"Bu sayede güçlü bir omurgaya, istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir iskelete sahibiz. Çok verimli teknolojilerimiz var. -bu da ilerleyebilmemiz için aerodinamik gereksinimlerimize ve mekanik performans öğelerimize odaklanmamızı sağlıyor, dolayısıyla şu anda iyi bir konumdayız." dedi.

Alpine has leapt well ahead of McLaren in 2022, despite the occasional on-track bout. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aerodinamistlerin sahip olduğu özgürlüğe dikkat çeken Harman, "Bu yılki aracımızı tasarlarken tek amacımız, aracın aerodinamik açıdan işlevsel olduğundan, ayrıca tüm yönleriyle aero hacmini desteklediğinden emin olmaktı -bunu başardık."

"Araç üzerinde yaptığımız her güncellemeyle birlikte aerodinamistlerimize kendilerini ifade edebilecekleri maksimum miktarda alan sağlamaya çalışıyoruz.

"Şu anda aerodinamistlerimizin önünde hiçbir engel olmadığını görebilirsiniz, bizi sınırlayan tek şey kendi fikirlerimiz. Dolayısıyla bu önemli felsefe sayesinde ilerleme kaydedebiliyoruz."

Alpine sportif direktörü Alan Permane, takımın güç ünitesi entegrasyonu konusunda Renault ile çalışma şeklinin eskiye göre daha iyi olduğunu düşünüyor.

Permane, "Matt, Viry'deki [Renault'nun F1 motor üssü] çocuklarla oldukça yakın yakın çalışmakta."

"Onlarla her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Eskiden ayrı çalışmaktan veya güç ünitesinin zayıf olduğunu söylemekten suçlanabilirdik, artık bu durum değişti."

"Güç ünitesi hiçbir şekilde Enstone tarafından tasarlanmadı. Ama kesinlikle mimari açıdan, parçaların nereye gideceği ve benzeri konularda onlarla işbirliği içinde tasarlandı, bu yüzden çok güçlü bir ilişki kurduğumuzu söylemeliyiz." dedi.