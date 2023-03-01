Alpine yeni güç ünitesinin dayanıklılığından "çok memnun"

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Alpine, geçen yıl güç ünitesinin performansına odaklanmış ve gelişim anlamında agresif bir yol izlemişti.

Hal böyle olunca, sezon içerisinde pek çok dayanıklılık sorunu yaşadılar ve çok önemli puanlar kaybettiler. Fakat bu yılın kış ayında, dayanıklılık seviyesini artırmayı başardılar.

Takım patronu Otmar Szafnauer, bu durumu beklediklerini söyledi.

Güç ünitesinin dayanıklılığı sorulduğunda şöyle dedi: "Şimdiye kadar çok iyiydi."

"Kış boyunca yaptığımız dyno çalışmalarında zaten bir öngörü ve tahmin imkanımız vardı. Bir önceki yıla göre çok daha iyi geçti, ki bunu bekliyorduk çünkü bu ünite ile ikinci yılımızdayız."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

"Bir önceki yıl Viry fabrikamızda, güç ünitesinin gelişimi konusunda çok agresif bir tutum sergilemiştik."

"Bunun başlıca nedeni güç ünitesi gelişiminin dondurulmasıydı. Bu yüzden tam da yapılması gereken şey yapıldı."

"Mühendislerimiz performans ile dayanıklılık arasında bir tercih yapmaları gerekiyorsa, performans lehine tercih yaptılar."

"Şimdi -dayanıklılık tarafında- durum düzeliyor. Yani evet, durum gayet iyi."

Szafnauer, bu yıl ilk üçe yaklaşmak istediklerini söylüyor ancak bunun ölçütünün aradaki puan farkı olmadığı görüşünde.

"Bence burada puana bakmamak gerekiyor çünkü puan yanıltıcı olabilir. Bana göre asıl önemli olan hız çünkü insanların size çarpması ya da dayanıklılık gibi kontrolünüz dışında olan değişkenler var."

"Her ne kadar kış boyunca dayanıklılık üzerinde çok çalışmış olsak da, dayanıklılık sorunları veya benzeri şeyler puanlarınıza mâl oluyor."

"Dolayısıyla bunu istemiyoruz. Geçmişe bakıp 'bir önceki yıl üçüncüden şu kadar uzakta bitirmişlerdi' diyebilirsiniz fakat bu bir puan ölçütüdür. Ancak ne kadar yakın olduğunuzun gerçek ölçütü puan değil, hızdır."