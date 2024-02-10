Alpine, yeni F1 tasarım fikirleriyle üst sıralara yükselebilir mi?

Buna rağmen takım, tutarlı performans gösterme konusunda başarısız oldu ancak 2024 aracı A524'ün gelişiyle bunu çözmeyi umuyor.

Bu fikirleri alıp noktaların geri kalanını birleştirmek şüphesiz uzun bir görev olacak, ancak A524 bu çözümleri hem kendi geliştirme programından hem de başkaları tarafından keşfedilen yeni fikirlerle birleştirdiği için ilk işaretler bu hedeflere ulaştıklarını gösteriyor.

Bu nesil araçlarla başlamak için en bariz yer, görsel olarak aracın geri kalanının nasıl şekillendirildiğine dair ipuçları barındıran sidepodlardır. Bu açıdan Alpine, bu kural döngüsünün henüz başında, artık neredeyse evrensel hale gelen aşağı eğimli tarz çözümüne sahip olarak Red Bull ve AlphaTauri'ye katıldı.

Ancak Alpine, diğer takımların o zamandan beri kendi varyantlarını benimsediği basit rampa geometrisinin ötesinde önemli bir gelişme kaydeden ilk takım oldu. Gully tarzı sidepodlara geçiş Alpine'e diğerlerine karşı bir avantaj sağladı ve o zamandan beri paketini optimize etmeye devam etti. Bu açıdan A524 de farklı değil.

Alpine A524 detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Sidepodların ön kısmında, Red Bull'dan ve o zamandan beri alt bölümün üst bölümden öne çekildiği geniş ama sığ bir hava girişini benimseyen diğer takımlardan ilham alındığı açık. Bu sadece iç bileşenlere ulaşan havanın kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sidepod'un alt bölümü için çok daha fazla tasarım özgürlüğü sağlıyor.

Bu bağlamda Alpine, hava girişini şasiyle buluştuğu yere doğru çekerek L şeklinde bir tasarım yaratmış ve bu sayede hem daha fazla soğutma sağlamış hem de sidepod'un alt kesimi için alternatif bir tasarım çizgisi oluşturmuş.

Sidepodların üst yüzeyi ve uygulanan oluk tarzı sistem, aracın arkasına doğru akış yönetimini iyileştirmek için bir kez daha rafine edilirken, aynı zamanda motor kapağında ve raf benzeri gövdesinde yapılan değişikliklere ve onu çevreleyen soğutma solungaç düzeninde yapılan revizyonlara göre uyarlanmış.

Alpine A524 detay Fotoğraf: Jon Noble Jon Noble

Sidepod gövdesinde yapılan geometrik değişikliklere paralel olarak Alpine, zeminin kenarını ve kenar kanadını tamamen elden geçirmiş ve geçen sezon RB19'da görülenlere benzer tasarım özellikleri eklemiş.

Bunun sonucunda zemin yükseltilmiş ve kenar kanadının arka yarısı zeminin dış hatlarını tamamlamak üzere konikleştirilmiş ve ters yönde yuvarlanmış.

Zemini çevreleyen detayların birçoğu şimdilik gözlerden uzak olduğu için bir sır olarak kalacak ancak ekibin performansı en üst düzeye çıkarmak için yönetmelikler dahilinde izin verilen çeşitli hacimleri yönetmek için çok çalıştığı açık.

Teknik direktör Matt Harman'ın aracın lansmanında 2024 için kazanımlar elde etmek için burada aşırıya kaçıldığını belirtmesiyle, şasinin tasarımında ve şeklinde yapılan iyileştirmeler bunun en önemli parçası olacak.

Alpine A524 Fotoğraf tarafından: Alpine

Aracın ön tarafında Alpine geçen sezon kullandığı daha uzun burun tasarımını korumuş; burun ucu ana planyaya entegre edilmiş ancak bu kez burnun ana gövdesi öncekinden çok daha geniş ve şaside tekrar sivrilmeden önce ön kanat elemanlarıyla kesiştiği yerde daha şişkin bir şekil oluşturmuş.

Kanat aynası muhafazasının üstündeki girdap jeneratörleri ve ön kanatçık gibi ilginç tasarım unsurları da korunmuş, ancak muhtemelen yeni çevrelerine doğru şekilde oturmaları için optimize edilmişler.

Takla barı ve hava kutusu tasarımı da yeniden şekillendirildi, çünkü ekip bu bölgeyle ilgili revize edilmiş düzenlemeler ve testlerin getirdiği zorluklarla başa çıkarken daha geniş ve daha sığ bir yaklaşım benimsedi.

Alpine A523 arka kanat detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aracın arka tarafında, Alpine'in arka kanadında başkaları tarafından da benimsenen iki çözümü var: Bunlardan ilki, uç plakanın alt dış yüzeyinde hava akışını yükselten ve çevresindeki çeşitli akış yapılarını birbirine bağlamaya yardımcı olan bir eğim hattı.

Ekip ayrıca kanat ucunda oluşan girdabı daha iyi kontrol etmek için yönetmelikler dahilinde bir çözüm buldu.

Yarı müstakil bir uç bölümü düzenlemesi kullanılarak, bu bölgenin şekli, çeşitli basınç gradyanlarının çarpışmasını daha iyi yönetmek için arka uç plakası kesimi ile birlikte optimize edilebilir ve bu da geleneksel tasarıma kıyasla daha az sürtünme ve daha fazla yere basma kuvveti ile sonuçlanır.

McLaren, AlphaTauri, Red Bull ve Aston Martin, Monaco Grand Prix'sinde Alpine A523'e monte edildiğinde çözümün umut vaat ettiğini gördükten sonra 2023 yılında kendi versiyonlarını hazırladılar.