Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Alpine, 7 Şubat'ta düzenleyeceği lansmanla hem WEC hem de Formula 1 aracının örtüsünü kaldıracak.
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en üst sınıfına geri dönmeye hazırlanan Alpine, hem F1 hem de WEC projesi için önemli bir tarih belirledi.
Motorsport.com'a göre, 7 Şubat Çarşamba günü Fransız markanın yeni sezonda yarışacağı renk düzeni tanıtılacak.
Hem yeni sezonda F1'de kullanılacak A524 hem de WEC için hazırlanan A424 LMDh'nin örtüsü bu tarihte kalkacak. Temelde iki aracın da mavi renkleri taşıması bekleniyor.
A524, Alpine için önemli bir araç olacak çünkü 2023 sezonu pek çok açıdan hayal kırıklığıyla geçti ve bundan ötürü 2024'te hedef yeniden yükselişe geçmek.
Son birkaç ay içinde yönetim ve teknik departmanını gözden geçirerek doğru rotayı bulmaya çalışan Alpine, performans anlamında büyük bir adım atmayı hedefliyor.
Takımdan beklentiler yükseldiği için artık hata yapma fırsatı da yok görünüyor.
Esteban Ocon ve Pierre Gasly kadrosu da yıl boyunca hem iyi performans göstermek hem de takıma liderlik etmek zorundalar.
Formula 1 A524 ile aynı gün (ve muhtemelen aynı etkinlikte), 2024'ten itibaren Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak A424 LMDh'nin de örtüsü kalkacak. Bu yeni araç, birkaç aydır pist üstü testlerine katılıyordu..
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