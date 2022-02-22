Alpine, yeni aracını piste çıkaran son takım oldu

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23-25 Şubat tarihleri arasında Formula 1 kış testlerinin ilkine ev sahipliği yapacak Barselona pisti, salı sabahı için Ferrari'ye kiralanmıştı.

Öğleden sonra ise bu kez Alpine yeni aracını piste çıkardı.

Paris'te gerçekleştirilen lansmanın ardından Esteban Ocon ve Fernando Alonso, ilk uçakla Barselona'ya geldiler.

A522'nin direksiyonuna geçen ilk isim Ocon'du. Sonrasında simülatörde yaptığı pek çok çalışmanın ardından direksiyona geçme fırsatı Alonso'ya verildi.

Başlangıçta programın biraz geç başlaması, bazı endişeleri beraberinde getirdi ve bazı gazeteciler Alpine'in motor sorunu yaşadığını öne sürdüler.

Ancak Alpine, akşam üstü yeni aracın piste çıktığına dair video yayınladı. Ayrıca amatör çekimlerde Alonso'nun sürüş yaptığı da görüldü.

Fakat Alpine, aracı mümkün olduğunca gizlemeye çalıştığı için şu saate kadar küçük bir video dışında hiçbir görüntü paylaşmadı.