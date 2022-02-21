Alpine, yeni A522'nin örtüsünü kaldırdı!

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Fransız otomobil üreticisi geçtiğimiz haftalarda BWT ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı ve bu kapsamda markanın ikonik pembe rengi, yeni aracın ön kanadında, arka kanadında ve yan sidepodlarda yer alıyor.

A522'de önde itme kollu, arkada ise çekme kollu süspansiyon tasarımı bulunuyor. Aracın burnu, bazı rakipleriyle kıyaslandığında ön kanada göre daha yukarıda. Sidepodlarda çok dar bir hava girişi yer alırken sidepod arkasında karoser üzerinde soğutma ızgaraları bulunuyor.

Takım, yeni dönem öncesinde yeni bir yönetim yapılanmasına gitti ve bu kapsamda takım patronluğu görevine eski Aston Martin patronu Otmar Szafnauer getirildi. Eski FIA çalışan Bruno Famin ise motor departmanının yeni şefi oldu.

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Rossi, Alpine'in bu yılki minimum hedefinin beşincilik olduğunu fakat bundan daha iyisini başarma hedefinde olduklarını belirtti.

Rossi, "Bu yıl birden fazla hedefimiz var. Beşincilik, geçen yılki performansın ardından hedeflememiz gereken minimum değer."

"Şimdiye kadar hedeflerimize ulaştık ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz. Fakat bu yıl her şeyin belirsiz olduğu konusunda gerçekçiyiz. Piste çıkana kadar nerede olacağımızı bilemeyeceğiz."

"Ancak hepimizin aklında tutması gereken nokta, başladığımız yer değil, bitirdiğimiz yer. Yıl boyunca operasyonel anlamda mükemmellik hedeflemeli ve ilerleme kaydederek gelişmeye devam etmeliyiz." dedi.

Alpine yeni sezonda Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisiyle devam edecek. Takımın yedek pilotluğunu ise Oscar Piastri yapacak.

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Bu yıl Marcin Budkowski'nin yerini Aston Martin'den takıma katılan Otmar Szafnauer alacak ve kendisiyle ilgili beklentiler yüksek.

Szafnauer'in gelişi için henüz kesin bir tarih belirlenmemiş olsa da Rossi, Szafnauer'in takımı ileriye taşımaya yardımcı olacağına inanıyor.

Rossi, daha sonra şunları ekledi: "Tutkuya, takım çalışmasına ve insana saygıya inanan biriyim. Görev ne olursa olsun, yaptığımız işte tutkulu olmalıyız."

"Yüksek performans gösteren bir takımın başarısının anahtarı, takım çalışmasıdır ve her zaman öyle kalacaktır. Kontrol edebildiğimiz her şeyi kontrol edeceğiz, yolculuğumuzdan keyif alacağız ve yarıştan zevk alacağız."

"Takım olarak hepimiz yarışçılardan oluşuyoruz ve Formula 1'deki işimizden keyif alıyoruz. Bu tutku ve takım çalışmasıyla başarının geleceğini biliyorum."

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine