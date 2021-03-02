Alpine, yeni A521'i ilk kez yarın piste çıkaracak

Alpine yeni sezonda mücadele edeceği A521 aracını bugün tanıttı ve ne zaman piste çıkaracağı belirsizdi.

Takımın motor fabrikası Viry'de yer alırken, şasi fabrikası Enstone'da yer alıyor. Karantina kuralları düşünüldüğünde, bir Shakedown yapıp yapmayacakları bilinmiyordu.

Ancak Esteban Ocon, bugün yaptığı röportajda yeni aracı yarın Silverstone'da piste çıkaracaklarını söyledi.

Alpine böylelikle çekim haklarından ilkini bu test için kullanmış olacak ve İngiltere'deki pistte 100 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirilecek.

Direksiyona Fernando Alonso'nun İngiltere'ye gidememesinden ötürü Ocon geçecek. Etkinliğin TSI 12:00 civarı başlaması bekleniyor.

Yarın Aston Martin AMR21 aracı da tanıtılacak.