Alpine: "Yaz aylarında yapılan değişiklikler, takımın potansiyelini açığa çıkardı"

Belçika GP hafta sonundan önce Alpine, takım patronu Szafnauer ve sportif direktör Permane'nin takımdan ayrılacağını duyurarak herkesi şoke etti.

Sonrasında takım patronluğu görevine geçici olarak Bruno Famin getirildi ve o günden bu yana görevini sürdürüyor.

Famin o dönemde Alpine'in Szafnauer'e olan "güvenini asla kaybetmediğini" söylese de, -Szafnauer'in- başarının kısa vadede gelmeyeceği görüşü takım yönetimi tarafından desteklenmiyordu.

Alpine, geçen yılki ilk 12 yarışta 57 puan toplarken, son 10 yarışta 63 puan topladı ve Famin'e göre değişikliklerin işe yaradığının önemli bir göstergesiydi.

Speedcafe'e konuşan Famin, "Sezon ortasında yaptığımız değişiklikler sayesinde, insanların içindeki potansiyelleri açığa çıkardık."

"İnsanlar bir şeyler önermek ve bir şeyleri geliştirme konusunda artık daha özgürler. Buna örnek olarak, hemen değişiklik gördüğüm pit duvarını verebilirim."

"Örneğin Rob Cherry'yi (şef mekanikerlikten yarış talkımı yöneticiliğine) ve Dylan Milligan'ı (şef mekanikerliğe) terfi ettirdik ve gelişim önerileri konusunda çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Üstelik çalışanlarının da bir şeyler önermesini sağlıyorlar."

Fotoğraf: Alpine Bruno Famin, Vice president of Alpine Motorsport

"Bence tüm bu potansiyel Temmuz sonuna kadar biraz sınırlıydı. Şimdiki durumdan çok memnunum."

"Bu, garaj için de geçerli, pist mühendisliği için de geçerli, strateji için de geçerli. Daha önce yapmaya cesaret edemediğimiz şeyleri yapmaya cesaret ediyoruz."

"Artık aracın potansiyelini daha fazla kullanıyoruz, araçtan daha fazla performans elde ediyoruz ve ben, mevcut düşünce yapısından çok memnunum." dedi.

Famin, son 10 yarışta yakalanan ivmenin yeni sezona da yansımasını bekliyor.

"Çok sayıda yetenekli insanımız var var ve hem araç gelişimi hem de çalışma şekli konusunda, yeni fikirler getirmeleri için onlara yardımcı olmamız gerekiyor."

"Hedefimiz tüm ekibi geliştirmek, aracın potansiyelini açığa çıkarmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek."

Famin, takımın Monza'da düşük yere basma gücü paketiyle sorun yaşarken, getirdiği güncellemeler sayesinde Las Vegas'ta harika bir iş çıkarmasına atıfta bulundu.

"Takım Monza'dan sonra hemen harekete geçti, bazı aero parçalar geliştirdi, üretti ve tam zamanında araca koyduk; hepsi işe yaradı."

"Önceden olsa 'Tamam, Monza'da 17. sıradayız' deyip, kabullenirdik. Bunun yerine çok güçlü ve olumlu bir tepki verdik. Bunun karşılığını da aldık."

"Nihai sonuçtan daha (önemli) olan şey, sahip olduğumuz bu pozitif tutum. Bu, işlerin nasıl değiştiğine dair iyi bir örnek."

"Elbette bu projenin küçük bir parçası, yapmamız gerekenlerin küçük bir kısmı. Şimdi bu tutumu, bu çalışma şeklini geliştirmek için şirketin her yerine bakmalıyız."