Alpine, yaz arasından önce yapacağı güncellemelere güveniyor
Alpine, yaz arasından önceki son iki yarışa güncellemeler getirmeyi ve aracı geliştirmeyi hedefliyor.
Alpine sezona iyi başladı ve özellikle Esteban Ocon'un üçüncü olduğu Monako'da çok güçlü bir hafta sonu geçirdi.
Fakat son dört yarışta 12 puan toplayabildiler ve McLaren'ın aracını geliştirmesinin ardından şampiyonada altıncı sıraya gerilediler.
Yine de Fransız ekip pes etmiyor gibi görünüyor. Takım patronu Otmar Szafnauer, Macaristan ve Belçika GP hafta sonları için yeni güncellemeler hazırladıklarını söyledi.
Macaristan'da aracın ön tarafında bazı değişiklikler yapılacak, Spa içinse yeni bir taban hazırlıyor.
Szafnauer, "Bu yıl güncellemelerimiz hep çalıştı."
"Yaz tatilinden önce önemli bir güncelleme daha gelecek. Rekabet seviyelerindeki değişiklikler göz önüne alındığında bunun yardımcı olmasını umuyorum."
"Bu yüzden bir sonraki güncellemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Macaristan'da bazı değişiklikler yapacağız ama o kadar da büyük şeyler olmayacak."
"Ardından Spa'da [yeni] bir taban olacak." dedi.
Szafnauer, bu yılki aracı geliştirmeye devam ettiklerini söyleyip şöyle devam etti: "Şu anda kaynağımızın çoğu mevcut araca ayrılmış durumda."
"Her zaman aracı mümkün olduğunca geliştirmeye devam etmekten yanayım. Bu, son güncellemeden ne elde ettiğimiz önemli olacak. Ne kadar performans kazanacağımız çok önemli."
"Fakat zaman tükeniyor. Rüzgar tünelinde bir çözüm bulmak ile bunu araca uygulamak arasında sınırlı bir süre var"
"Dediğim gibi, şimdilik hâlâ 2023 otomobiline odaklanıyoruz. Yaz tatilinden sonra buna duruma bakacağız."
"Sonuçta eylül ortasına gelindiğinde ve sezon sonuna birkaç ay varken, artık yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya değmeyecek."
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