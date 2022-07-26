Alpine: "Yarışların kalesi Fransa'yı F1'den kaybetmek haksızlık olur"

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Paul Ricard, mevcut anlaşmasında son yarışını geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Takvime yeni giren yarışlar olması nedeniyle Fransa'nın gelecek sene F1 takviminde olması beklenmiyor.

Bu seneki takvimden düşen Katar ve Las Vegas'ın gelecek seneki takvime gireceği açıklanmıştı. Bunların dışında Güney Afrika'nın takvime girmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Covid-19 kısıtlamaları izin verirse, Çin GP'nin de takvime dönmesi mümkün.

Paul Ricard'daki organizatörler hâlâ umutlu olsa da, Fransa GP'nin takvimde olmaması büyük bir ihtimal. Yarışın takvime dönebilmesi için dönüşümlü yarışlar yapılması da söz konusu.

Fransa son senelerde F1'de oldukça başarılı bir konuma sahip. Alpine, Renault'nun fabrika takımı olarak gridde yer alırken takımda Fransız pilot Esteban Ocon yarışıyor. Bir diğer Fransız Piere Gasly ise AlphaTauri'de mücadele ediyor.

Rossi, "Bir Fransız takımının yöneticisi ve hatta Fransa vatandaşı olarak konuşmuyorum."

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

"Ben Fransa'nın daha çok yarış kalesi olduğunu düşünüyorum. Fransa spora çok şey kattı. Burada büyük bir izleyici kitlesi, büyük bir hayran kitlesi var."

"Fransa Grand Prix gibi büyük bir kilometre taşının takvimden çıkarılmasının bir nevi haksızlık olacağını düşünüyorum. Tuhaf olabilir ancak yarışın takvimde kalmasını umuyorum." dedi.

Pazar günkü yarış öncesi seremonide Gasly ve Ocon pilot sırasında önde yer alırken tribünlerde Fransa bayrakları sallanıyordu.

Gasly, bu seneki yarışının kendi evindeki son yarış olması ihtimali nedeniyle her saniyesinden keyif almaya çalıştığını söylemişti.

Gasly, "İlk defa Fransa GP'nin bu şekilde olduğunu görüyorum. Monza'yı kazanmamdan bu yana ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Çok fazla destek var. İnsanların Formula 1'i bu ülkede gördükleri için gerçekten heyecanlı olduklarını görüyorsunuz."

"Bu günümü biraz daha iyi yaptı ancak umarım Fransa GP yine olur. Gelecek sene olmasa bile bir sonraki sene olur çünkü bu yarışın net bir şekilde takvimdeki yerini hak ettiğini hissediyorum." dedi.