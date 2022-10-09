Alpine, yarışın durdurulması kararını destekliyor
Alpine patronu Otmar Szafnauer, yoğun yağmur göz önüne alındığında yarışın durdurulmasını desteklediğini söyledi.
Japonya Grand Prix'si artan yağmur nedeniyle starttan iki tur sonra kırmızı bayraklarla durdurulurken, bunun öncesinde ilk dakikalarda birkaç olay meydana geldi.
Pistte çok fazla su vardı ve görüş mesafesi çok düşüktü. Bu da kırmızı bayrak için yeterliydi..
Alpine F1 takım patronu Otmar Szafnauer, bu şartlarda kırmızı bayrak kararının doğru olduğu görüşünde.
Szafnauer, "Yarışı durdurma kararı doğruydu, koşullar çok zor."
"Sebastian Vettel ve Fernando Alonso arasındaki temas, herkesin pozisyon kazanmaya çalıştığı ve bu tür koşullarda frenlerin pek de iyi şekilde çalışmadığı startta yaşanabilecek olağan bir olay."
"Yine de henüz ayrıntılı olarak analiz etmedim."
"Sonrasın yağmur şiddetlendi ve pistte çok fazla birikinti vardı, bu yüzden yarış direktörünün kararını destekliyorum. Tahminlere göre, en şiddetli yağmur önümüzdeki dakikalarda yağacak ve sonrasında dinmeye başlayacak."
"Yarış yeniden başladığında yoğun yağmur lastiklerini takmamız gerekecek. Fakat sanırım herkes mümkün olan en kısa sürede geçiş lastiğine geçmek isteyecek."
"Yarışta çok fazla pit stop olabilir ama mekanikerlerimizin tüm sezon boyunca antrenman yapmasının bir nedeni var." dedi.
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