Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Formula 1 takımları 2024 lansman hazırlıklarına çoktan başladılar: ilk olarak Haas, Cuma günü VF-24'ün örtüsünü kaldıracak ve araçla ilgili bir dizi render görüntüsü paylaşacak.

Fakat tüm takımlar için işlerin yolunda gittiğini söylemek mümkün değil. Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Alpine, ön çarpışma testini geçse de, yan çarpışma testini bir türlü geçemedi.

Photo by: Uncredited Alpine A523: dettaglio tecnico del cono anti-intrusione inferiore che sporge dal fondo

Takım içerisinde büyük bir heyecan var çünkü A524, gövdenin yanlarına 300 kN yük uygulayan statik teste tekrar girecek. Şasiyi mümkün olduğunca hafifletmeye çalışan Alpine, bunu biraz fazla ileri götürünce -çarpışma testini geçemedi ve şimdi bu bölümü kuvvetlendirmeleri gerekiyor.

Bu, iki yıl önce Mercedes'ten Enstone'a gelen ve burada şasi ile güç ünitesi arasındaki entegrasyondan ve dolayısıyla vites kutusunun tasarımından sorumlu olan İngiliz mühendis Matt Harman'ın liderliğindeki teknik ekip için pek de iyi bir haber değil.

Photo by: Giorgio Piola Il cono anti-intrusione superiore che era stato spostato sulla Mercedes AMG F1 W10 nel 2019 per motivi normativi



Alpine, şasinin kendisiyle Renault motoru arasında daha iyi bir paketleme yapmayı hedefliyor. Bu sayede aerodinamik anlamda avantaj elde etmeleri mümkün olacak. Son tasarım, özellikle sıcak pistlerde soğutma sorunlarına yol açıyordu ve dış kapsamdaki hava delikleri, aracın aerosunu olumsuz yönde etkiliyordu. Yeni paketleme sayesinde bunun önüne geçilecek.

Yeni dönemde Alpine'in başında Bruno Famin olacak. Daha önce Peugeot'da görev yapan Fransız patron, şu anda (kesinlikle çözülebilecek) önemli bir sorunla karşı karşıya ve bu süreç, takım planlarında yavaşlamaya yol açıyor.

Buradaki soru şu: Alpine pilotları yine bir başka geçiş sezonuyla mı karşı karşıya kalacak? Yoksa etkili çözümlere sahip olduğu düşünülen yeni araç, çarpışma testlerini başarıyla geçtikten sonra gerçekten rekabetçi mi olacak? Bunun cevabını yakında öğreneceğiz.