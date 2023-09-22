Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır
Alpine'in geçici takım patronu Bruno Famin, takımın Mick Schumacher ile 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda potansiyel bir sürüş için görüştüğünü doğruladı.
Haas'ın eski pilotu Schumacher, geçen sezonun sonunda Haas'taki koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaptırmasının ardından şu anda Mercedes'te yedek pilot olarak görev alıyor.
Gelecek yıl için birkaç koltukla geçici olarak ilişkilendirilmesine rağmen Alman pilot bir yıl daha kenarda kalmakla karşı karşıyaydı. Ancak Autosport'un bu hafta açıkladığı üzere, Alpine tarafından LMDh takımıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışması teklif edildi.
Geçici Alpine takım patronu Famin, "Mick ile A424 ile dayanıklılık programımızda yarışma olasılığı hakkında konuştuğumuz doğru."
"Bunun her iki taraf için de iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum ama şimdilik sadece konuşuyoruz, umarım yakında bir test organize ederiz." dedi.
Schumacher'in Fransız üreticiyle anlaşması halinde Mercedes takım patronu Toto Wolff, bunun Schumacher'in takımdaki mevcut rolünü tehlikeye atmayacağını belirtti.
Bu hamle aynı zamanda 24 yaşındaki pilotun, 1990-1991 yıllarında Sauber Mercedes ile Dünya Sportscar Şampiyonası'nda yarışan yedi kez F1 Dünya Şampiyonu babası Michael'ın izinden gitmesini sağlayacak.
Alpine A424 Beta
Photo by: Alpine
Schumacher'in potansiyel olarak Alpine ailesine katılacak olmasıyla birlikte, mevcut F2 genç pilotları Jack Doohan ve Victor Martins'in gelecekleri hakkında sorular gündeme geldi.
Famin, Doohan'ın F2'deki zorlu ikinci sezonu hakkında şunları söyledi: "İkinci sezonunun biraz zor geçtiği doğru."
"Çok iyi iki galibiyet aldı ama sezonun ilk bölümünde araçtan hiç memnun değildi. Ancak araç şimdi çok gelişti."
"Elbette şampiyon olmak onun için zor olacak ve ayrıca akademide çaylak yılında olan Victor Martins gibi çok iyi ikinci bir pilotumuz da var."
"Amacımız her ikisinin de nasıl büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini görmek. Her ikisi de bu hafta A521'i test ediyordu. Onlara mümkün olduğunca fazla deneyim kazandırmaya çalışıyoruz ve elbette gelecekte onlarla neler yapabileceğimizi göreceğiz; onlar ailenin bir parçası."
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