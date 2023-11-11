Alpine, Meignan'ın büyük katkı vermesini bekliyor

Meignan, hem Mercedes'te hem de Ferrari'de güç ünitesi operasyonunu yönetmiş olmasından dolayı zengin bir deneyime sahip ve Renault'ya geçmesiyle birlikte, bir zamanlar Famin'e ait olan görevi üstlenmiş oldu.

Fakat Renault güç ünitesinin diğer üç tedarikçiye kıyasla performansının düşük olduğu bilindiğinden Meignan'ın işi zor.

Maignan'ın gelişi hakkında konuşan takım patronu Famin, Meignan'ın takıma önemli bir katkı sunmasını beklediğini söyledi.

Famin, "Eric'i, Viry'de ağırlamaktan çok mutluyuz. Onun, Formula 1'de deneyimli biri olduğu için bize çok şey katacağını düşünüyorum."

"Ve bence takımımıza meydan okuyacak. Ekibimizi 2026 güç ünitesi jenerasyonuna daha iyi hazırlamak için doğru zamanda geliyor. Viry'deki tüm ekibimizle birlikte iyi bir iş çıkaracağına çok eminim."

"Çoktan işe koyuldu ve çok hızlı bir şekilde faaliyete geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Meignan'ın gelişinin Famin'in işini ne yönde etkileyeceği konusuna gelince Fransız, bunun kendisine geçici takım patronluğu görevine odaklanması için daha fazla zaman vereceğine inanıyor.

Famin takımdaki rolü ve Meignan'ın nasıl yardımcı olacağı hakkında, "Odaklanmam gereken çok şey var." diyor.