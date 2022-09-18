Alpine, tüm olanların ardından genç sürücü akademisini kapatmayı değerlendiriyor
Alpine CEO'su Laurent Rossi, Oscar Piastri'nin takımdan ayrılmasının ardından Alpine akademisini kapatmayı değerlendirdiğini ve daha faydalı bir modele geçilebileceğini açıkladı.
Yaz arasını çalkalayan Piastri vakasının McLaren lehine sonuçlanması sonrası F1'de yeni bir döneme girilebileceğini söylemek mümkün, nitekim özellikle takım patronları genç sürücü akademilerine daha temkinli yaklaşacaklarını birçok kez belirttiler.
Alpine'e destek veren isimlerin başında Mercedes takım patronu Toto Wolff geliyor, nitekim kendisi bundan böyle akademi sözleşmelerini ileride daha dikkatli ele alacaklarını açıkça söylüyor.
Piastri halen resmi olarak bir Alpine pilotu ve yıl sonuna kadar simülatörde çalışmaya devam edecek, ancak yine de takım tüm bu olup bitenlerden ötürü hayal kırıklığına uğramış vaziyette -özellikle de bizzat Laurent Rossi'nin kendisi.
Rossi "Tüm bu yaşananlar spor için hiç iyi değil, Alpine'in aldığı ufak hasarın yanı sıra sporun da hasar gördüğünü düşünüyorum.
"Herkesin etkilenebileceği bu durumda yanan biz olduk. Olup bitenlerin yarattığı başlıca sorun, piyasanın akışkanlaşması ve genç sürücülere yatırım yapan paydaşların tehlikeye girmesi.
"Sürücülere yatırım yapmayarak tasarruf edebilir ve sonra da tasarruf ettiğimiz parayla onları avlayabiliriz, bu da farklı bir çözüm."
"Dolayısıyla elimizdeki sürücülere yatırım yapmak isteyip istemediğimden emin değilim, eğer cevabım olumlu olursa kendilerine cazip gelmeyebilecek bir sözleşmeler önermem gerekecek."
"Şimdi, elimizde bulunan ve kendileriyle çok yıllı planlarımız olduğu için yükümlülüklerimizi sonuna kadar yerine getireceğimiz mevcut sürücü grubunun ötesine geçip geçmeyeceğimizi ve yeni sürücülerle anlaşıp anlaşmayacağımızı gerçekten merak ediyoruz -çünkü neden alalım?" dedi.
Jack Doohan, Virtuosi Racing
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Alpine akademisi oldukça geniş denebilir, akademide Piastri'nin yanı sıra Formula 2 sürücüleri Jack Doohan ve Olli Caldwell, son Formula 3 şampiyonu Victor Martins ve F3 yarış galibi Caio Collet bulunuyor.
Alpine, 'Renault Works' programının 2016'da yeniden canlandırılmasından bu yana, takımın bir parçası olarak F1 gridine girmeyi başaran bir genç sürücüye henüz sahip değil. Belki bir istisna olarak Guanyu Zhou gösterilebilir, ancak kendisi Alfa Romeo ile anlaşarak Alpine'den ayrıldı.
Her şeye rağmen takım bugüne kadar birçok genç pilotu -örneğin sonradan Mercedes'e geçse bile takımla bağlarını koruyan Esteban Ocon- destekledi ve desteklemeye devam ediyor.
Rossi "Bu, bizim tarihimizin bir parçası. F1 tarihi, çoğunlukla üreticilerden oluşan paydaşların sürücü programları oluşturmasıyla ortaya çıkmıştır."
"Peki bunu değiştirmek istiyor muyuz? Son yaşananlar çok mu tehlikeli, gelecekte bir emsal teşkil edecek mi? Soru bu."
"Genç yetenekleri kendimize ait bir değerler dizisini benimsemeye itiyoruz, böylece zirveye ulaştıklarında zaten bize çok iyi uyum sağlıyorlar, bizimle uyuşuyorlar."
"Hepsi takımın sahip olduğu zihniyete ve değerlere sahipler." dedi.
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