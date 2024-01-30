Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti
Fransız üretici 2024 şasisinin tüm çarpışma testlerinden geçtiğini, dolayısıyla Bahreyn'de kullanılacak araçların inşa planlarının sorunsuz şekilde devam ettiğini açıkladı.
Alpine A524 şasisini resmen onaylattı. Enstone merkezli takım, FIA tarafından düzenlenen tüm çarpışma testlerini nihayet geçti ve artık 2024 şampiyonası için planlama yapabilir.
Geçen sezon, beklentilerin çok uzağında kalan ve altıncı olan Fransız üretici, yeni aracı bir "dönüm noktası" olarak görüyor.
Çarpışma testlerinden başarıyla geçen Fransız üretici, 7 Şubat Salı günü 15:30'da Enstone'da gerçekleştirilecek lansmanda yeni aracını tanıtacak.
Takım sadece F1 aracını değil, aynı zamanda A442 ile LMDh WEC aracının da örtüsünü kaldıracak.
Yeni araç, geçen yılki araca kıyasla önemli oranda değiştirildi; hedeflerinden birisi ağırlık sınıra yaklaşmaktı. Ayrıca dış aksam, aerodinamik verimliliği arttıracak şekilde yenilendi.
Motor ve şasi arasındaki entegrasyonun da en iyi noktaya çekilmesi amaçlandı.
Bu çalışmaların ne kadar işe yarayacağı ise 2024 yılının ilk yarışlarında belli olacak gibi görünüyor.
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