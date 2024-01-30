Prime'a abone ol
Formula 1
Son dakika

Alpine tüm çarpışma testlerini başarıyla geçti

Fransız üretici 2024 şasisinin tüm çarpışma testlerinden geçtiğini, dolayısıyla Bahreyn'de kullanılacak araçların inşa planlarının sorunsuz şekilde devam ettiğini açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Franco Nugnes
Güncelleme
Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine A524 şasisini resmen onaylattı. Enstone merkezli takım, FIA tarafından düzenlenen tüm çarpışma testlerini nihayet geçti ve artık 2024 şampiyonası için planlama yapabilir.

Geçen sezon, beklentilerin çok uzağında kalan ve altıncı olan Fransız üretici, yeni aracı bir "dönüm noktası" olarak görüyor.

Çarpışma testlerinden başarıyla geçen Fransız üretici, 7 Şubat Salı günü 15:30'da Enstone'da gerçekleştirilecek lansmanda yeni aracını tanıtacak.

Takım sadece F1 aracını değil, aynı zamanda A442 ile LMDh WEC aracının da örtüsünü kaldıracak.

Yeni araç, geçen yılki araca kıyasla önemli oranda değiştirildi; hedeflerinden birisi ağırlık sınıra yaklaşmaktı. Ayrıca dış aksam, aerodinamik verimliliği arttıracak şekilde yenilendi.

Motor ve şasi arasındaki entegrasyonun da en iyi noktaya çekilmesi amaçlandı.

Bu çalışmaların ne kadar işe yarayacağı ise 2024 yılının ilk yarışlarında belli olacak gibi görünüyor.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Fry: "Schumacher'le ilgili söylentiler doğruysa şaşırmam"
Sonraki haber Anderson: "Yeni aracı geç tanıtmanın avantajları var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Formula 1

Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti! Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Formula 1

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi! Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Formula 1

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor! Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Esteban Ocon
Daha fazlası
Esteban Ocon
Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Formula 1

Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş Alpine "yan" çarpışma testini henüz geçememiş

Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız"

Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız"

Formula 1

Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız" Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız"

Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor

Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor

Formula 1

Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor

Alpine
Daha fazlası
Alpine
Alpine, yeniden canlanma umutlarını yeni tesislerde görüyor

Alpine, yeniden canlanma umutlarını yeni tesislerde görüyor

Formula 1

Alpine, yeniden canlanma umutlarını yeni tesislerde görüyor Alpine, yeniden canlanma umutlarını yeni tesislerde görüyor

2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi

2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi

Formula 1

2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi 2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Formula 1

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz" Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Son Haberler

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 Formula 1

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 Formula 1

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

F1 Formula 1

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol