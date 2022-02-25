Alpine, testin son gününde motor sorunu yaşadı
Fernando Alonso, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen testte, motor problemiyle yolda kaldı.
Fernando Alonso, dün gerçekleştirilen basın toplantısında, büyük değişime uğrayan yeni Renault güç ünitesinin dayanıklılığıyla alakalı herhangi bir sorun olmadığını, söylentilerin asılsız olduğunu söylemişti.
Fakat İspanyol pilot, cuma sabah A522'nin direksiyonuna geçti ve testin henüz 48. dakikasında yolda kaldı.
Üçüncü sektörde duran Alonso'nun aracından büyük miktarda duman çıktığı görüldü. Hemen yangın söndürücülerle araca müdahale edildi ve ortalığı büyük bir duman bulutu kapladı.
Takım, Alonso'nun basınç kaybı yaşamasının ardından aracını kenara çektiğini doğruladı. Garaja götürülen A522 üzerinde inceleme çalışmaları başladı.
Aracın tekrar piste çıkıp çıkmayacağı veya Alpine için bu haftalık testlerin bitip bitmediği belirsiz. Eğer günü kapatırlarsa, öğleden sonra yapılacak ıslak zemin testini kaçırmış olacaklar.
Galeri:
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images