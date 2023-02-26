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Alpine, test döneminde tüm potansiyelini sergilememiş

Alpine teknik direktörü Matt Harman başta olmak üzere tüm takım test döneminde A523'ün potansiyelini sergilemediklerini düşünüyor.

Altay Gök
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Alpine, test döneminde tüm potansiyelini sergilememiş
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Test döneminde birçok takımın konumu veya potansiyeli hakkında net bir görüşe sahip olabildik, ancak bu durumun bir istisnası vardı: Alpine.

Ne sıralama simülasyonu yapan, ne aşırı net uzun sürüşlere odaklanan, ne de yumuşak lastik deneyen takım, Bahreyn GP'si öncesi kapalı kutu konumunda.

Birçok kişi takımın geri adım attığını düşünmekte, ancak günün sonunda itedikleri verilere ulaşabildiklerini söyleyen Matt Harman sonuçlardan memnun.

Harman, "Kendimize belli bir seviyede güveniyoruz, nitekim aracı tam potansiyeliyle çalıştırmadığımız açık."

"Bu konu üzerinde çok fazla durmak istemiyorum çünkü dürüst olmak gerekirse diğerlerinin ne durumda olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Analizlerimizi yapıyoruz, hepimiz birbirimize baktığımızı ve nerede olduğumuzu biliyoruz."

"Bu konuda çok büyük bir belirsizlik var. Ancak bizim bakış açımıza göre işler beklediğimiz gibi gidiyor, araç beklediğimiz gibi çalışıyor."

"Bu hafta oldukça ilginç bazı farklı güncellemeler denedik ve bunların oldukça olumlu olduğunu kanıtladık. Bu yüzden ilk yarışı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım patronu Otmar Szafnauer de testlerin umut vaat ettiğini düşünmekte.

Szafnauer, "İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Tek turda neler yapabileceğimizi henüz görmedik, iyimserliğim uzun vadede oldukça hızlı görünmemizden ve pilotların araçtan memnun olduklarına yönelik geri bildirimlerinden kaynaklanıyor." dedi.

"Durum öngörülebilir, herhangi bir sıkıntı veya takılma yok. Ancak hala yapılması gereken bazı işler mevcut."

"Güncellemeleri bütçe sınırıyla da dengelemek zorundayız. Eğer çok fazla harcama yaparsak sık sık güncelleme getiremeyiz."

"Bazen beklemek ve tüm güncellemeleri bir arada getirmek zorundasınız, örneğin her biri bir ya da iki puanlık yere basma güncellemeleri getirmek yerine, güncellemeler toplam sekiz ya da dokuz puana ulaşana kadar bekleyebilirsiniz."

"Bununla birlikte, size çok pahalıya mal olmayan ve çantada keklik olduğunu bildiğiniz güncellemeler de mevcut, bunları hemen kullanacağız."

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