Alpine üç sütunlu yeni bir teknik yapıya geçiyor

Bahreyn GP hafta sonunda teknik direktör Matt Harman ve aerodinamik şefi Dirk de Beer'in istifalarını sundukları ortaya çıktı.

Pazartesi günü takım, şu anda McLaren tarafından kullanılana benzer yeni bir üç kişilik yapı getirdiğini duyurdu.

Joe Burnell teknik direktör (mühendislik), David Wheater teknik direktör (aerodinamik) ve Ciaron Pilbeam teknik direktör (performans) olacak ve her üçü de takım patronu Bruno Famin'e rapor verecekler.

Bu arada Viry motor ekibi, 2026 projesine odaklanan teknik direktör (güç ünitesi) Eric Meignan tarafından yönetiliyor.

Kısa bir süre önce açıklanan yeni Enstone CEO'su, Lotus'un eski yol otomobilleri sorumlusu John Woods da ekipte çalışmaya başladı. Viry'deki mevkidaşı ise Renault'nun deneyimli ismi Audrey Vastroux.

Renault/Lotus döneminde 2000-2013 yılları arasında Enstone'da görev yapan Wheater, Williams'ta geçirdiği dokuz yılın ardından kısa süre önce takıma geri döndü.

Alpine bu değişikliklerin, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin Bahreyn'de yalnızca 19. ve 20. sıraları alabildikleri ve yarışı 17. ve 18. sıralarda bitirerek yalnızca pit stopları uzun süren araçları geride bıraktıkları zorlu sezon başlangıcına bir yanıt olduğunu söylüyor.

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Harman ve de Beer'in ayrılışları, yeniden düşünmek için tam zamanında bir fırsat yarattı.

Famin, "Performans düzeyi açısından istediğimiz ve olmamız gereken yerde olmadığımızı açıkça görebildiğimiz için bu organizasyonel değişiklikleri yapmaya karar verdik. Organizasyon ve insanlar açısından bir adım daha atmanın zamanı geldi."

"Her biri farklı alanlarda uzmanlaşmış üç teknik direktörden oluşan üç sütunlu yeni yapı, teknik alanlarımızda daha iyi çalışma ve işbirliği getirecek ve fabrikalardan yarış pistine kadar performans sağlamaya katkıda bulunacak."

"Joe, David ve Ciaron'un birlikte çalışarak takıma ihtiyaç duyduğu performansı ve gelişmeleri kazandıracaklarına inancım tam."

"Son olarak, Matt ve Dirk'e takımda geçirdikleri son birkaç yıldaki çabaları için teşekkür ediyor ve kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.