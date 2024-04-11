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Formula 1 Japonya GP

Alpine, takımın satılığa çıkarıldığını yalanladı

Alpine F1 takımı, geçtiğimiz günlerde takımın başka bir tarafa satılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Esteban Ocon, Alpine A524

Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Renault Grubu, son yıllarda bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Alpine F1 takımını satmayı düşünüyor.

Söylentilere göre takımın satışı için tane koşul belirlendi; birincisi iyi bir teklif olması, ikincisi alıcı tarafında 2026'da yeni kurallara geçilse bile en az 2029 sonuna kadar Renault motoruyla yarışması.

İddiaya göre özellikle Renault motoruyla yarışma zorunluluğu potansiyel alıcıları kaçırıyordu.

Haziran ayında takımın %24'ü 200 milyon euro karşılığında Otro Capital, Red Bird Capital Partners ve Maximum Effort Investments'ın dahil olduğu Amerikalı bir konsorsiyuma satılmıştı.

Tüm bunlar hesaba katıldığında Alpine'in satışının yakında gerçekleşebileceği söyleniyordu.

Fakat PlanetF1'e konuşan bir takım sözcüsü iddiaları reddetti.

Sözcü, "Satışla ilgili söylentiler ve haberler yanlış. Ekibimiz satılık değil," dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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