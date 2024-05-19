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Formula 1 Emilia Romagna GP

Alpine pilotlar, Imola'da iyi bir yarış çıkarabileceklerini düşünüyorlar

Alpine biraz geriye düşmüş olsa da, her iki aracı da Q1'den çıkarmak, sezona başladıkları noktaya göre ilerlediklerinin bir göstergesi.

Burhan Güneydaş
Pierre Gasly, Alpine A524, Esteban Ocon, Alpine A524, out of the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1'e güçlü başlayan Alpine takımı Q2'ye geçişte neden diğer takımlar kadar performans artışı yakalayamadığını sorguluyor. 

1:15.906 ile sıralama turlarını 12. sırada tamamlayan Esteban Ocon, takımca ilerleme kaydettiklerini düşünüyor.

Ocon, "Hafta sonuna genel denge ve aracın hissiyatıyla başladığımız noktadan itibaren, işleri iyileştirmek ve kendimizi yarınki Grand Prix'ye hazırlanmak için ekip olarak iyi bir ilerleme kaydettik."

"Zorlu bir hafta sonu oldu ancak üç antrenman seansını da optimize ettik ve takımı çeşitli ayarlamalar ile meşgul ettik."

"Her seansta aracın dengesini ve davranışlarını geliştirmeye çalıştık."

"Pist kısa olduğu için trafik çok yoğundu ve son turumuz Q3'e girmek için yeterli olmadı."

"Neden Q1'den Q2'ye geçerken diğer takımlar gibi performans sıçraması yaşayamadığımızı öğrenmemiz gerekiyor. Bu, daha fazla değerlendirmeye devam edeceğimiz bir konu." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

1:16.381'lik süresiyle 15. olan Gasly ise trafikteki yoğunluğun tur süresine olan etkisinden bahsetti.

Gasly, "Sıralama turlarına iyi bir başlangıç yaptık, Q1'i rahat bir şekilde ilk 10'da tamamladık. Dolayısıyla seansın geri kalanında bunu devam ettirememek üzücü."

"Q2'de son virajlarda yoğun trafikle karşılaşana kadar ilk 2 sektörde oldukça güçlüydüm."

"Bu durum virajlardaki çizgimi bozarak bana potansiyel olarak biraz tur zamanı ve pozisyon kaybettirdi."

"Tıpkı Miami'de olduğu gibi Q3'e çok yakınken Q2'de bunu başaramamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz."

"Araç tüm hafta sonu boyunca iyi hissettirdi ve yarın güçlü bir performans ortaya koymaya çalışacağız."

"Burası geçişlerin zor olduğu bir pist. Farklı senaryolar için hazır olduğumuzdan emin olacağız ve burada puanlar almaya çalışacağız."

Takımın sportif direktörü Julian Rouse, Miami'de olduğu gibi iyi bir yarış çıkarabileceklerini düşünüyor.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Rouse, "Bugün, önceki iki etkinlikte olduğu gibi Q2'ye çok az sorunlarla ilerledi."

"Özellikle de aracı son iki yarıştan önemli bir güncelleme yapmadan devraldığımızı düşünürsek, istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizin işaretlerini görüyoruz."

"Son iki yarışta Q1'de güçlüydük ve bu olumlu bir işaret."

"Odak noktamız, Tıpkı Q1'de yaptığımız gibi, Q2'de de performansı nasıl maksimize edebileceğimizi anlamak."

"Şu anda sıralamalardaki farklar çok ince ve bu detaylar epey faydalı."

"Yarın on ikinci ve on beşinci sıradan başlayarak mücadele içinde olacağız. Miami'de benzer start pozisyonlarından iyi bir yarış çıkardık ve arka arkaya puan almayı hedefleyerek stratejimizi değerlendireceğiz." dedi.

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