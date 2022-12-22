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Formula 1 Haberler

Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, güncellemeleri ve aracı geliştirme süresini yarıya indirmek için yaptığı değişikliklerden bahsetti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"
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Szafnauer, F1 takımının yönetiminin yeniden yapılandırılması kapsamında şubat ayında Alpine'e katıldı.

Takımın 100 yarış 'düzenli olarak podyuma çıkma' hedefini üstlenen Szafnauer, takımı geride tutan temel sorunları tespit etmek ve düzeltmek için hızla harekete geçti.

Szafnauer, “Buraya ilk geldiğimde yaptığım en önemli şeylerden biri, yaptığımız güncellemelerin ne kadar sürdüğüne bakmaktı ve bu, diğer yerlerde alışkın olduğumdan daha uzun sürdü."

“İşleri eş zamanlı olarak nasıl farklı yapabileceğimizi, içinde bulunduğumuz tünelden nasıl daha erken çıkabileceğimizi, mühendislik çalışmalarına nasıl erken başlayabileceğimizi ve bazen de sadece zamandan nasıl tasarruf edebileceğimizi görmek için bir alt grubumuz vardı."

“En önemli şeylerden biri de zemin güncellemesinin süresini neredeyse yarıya indirmekti. Şimdi, yere basma kuvvetine en çok katkıda bulunan şey zemin."

"Bunu hızlı bir şekilde getirebildik, sanırım dört farklı zemin versiyonumuz vardı ve her birinden toplam beşer tane getirmemiz gerekiyordu." 

"Ancak genel olarak sezon sonunda araç, sezona başladığımız yerden çok daha ilerideydi." dedi.

Alpine, sezonu ilk üç takımın gerisinde, beşinci sıradaki McLaren'in 14 puan önünde 'geri kalanların en iyisi' olarak tamamladı.

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