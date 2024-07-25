Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Alpine, takım patronunu değiştirebilir!

Bruno Famin'in kısa süre içinde görevinden ayrılması beklenirken, Alpine yeni bir takım müdürü atamaya hazırlanıyor.

Ezel Tan
Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 and Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 and Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2023 Belçika Grand Prix'si hafta sonunda, Otmar Szafnauer'in Alpine F1 takım patronluğu görevinden alındığı duyurulmuştu.

RacingNews365'in haberine göre, bir yıl sonra Alpine yine yeni bir takım patronu atamanın eşiğinde.

Alpine'in şu anki takım patronu Bruno Famin'in bu hafta sonu yapılacak Belçika GP'sinden sonra takım patronluğu görevinden ayrılması bekleniyor.

Büyük olasılıkla Alpine ya da Renault ile çalışmaya devam edecek ancak farklı bir rol üstlenecek.

Flavio Briatore'nin Renault CEO'su Luca de Meo'nun danışmanı olarak atanmasından bu yana Alpine'de farklı bir rüzgarın estiği açık.

Briatore, Fransız ekipte bir şeyleri değiştirmek istiyor ve bunu da büyük bir titizlikle yapıyor.

Örneğin Briatore, yakında Renault motoruna veda etmelerini ve Mercedes'in müşteri motorunu kullanmalarını istiyor.

Şimdi ise takım patronu değişecek; RacingNews365'e göre Briatore, birkaç farklı adayla görüşüyor.

Alpine, Famin'in yerini alacak ismi yakın zamanda açıklamayı hedefliyor.

Briatore önderliğindeki Alpine, önümüzdeki haftalarda başka ciddi kararlar daha alacak.

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1

Fotoğraf: Alpine

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor, artık gelecek konusunda daha sakiniz"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"
Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak

Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak

Formula 1
Belçika GP
Red Bull, Belçika'da eski motor kapağı yapısını kullanacak
Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor, artık gelecek konusunda daha sakiniz"

Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor, artık gelecek konusunda daha sakiniz"

Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor, artık gelecek konusunda daha sakiniz"

Son Haberler

Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

F1 Formula 1
Belçika GP
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

F1 Formula 1
Belçika GP
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

F1 Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye