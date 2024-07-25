Alpine, takım patronunu değiştirebilir!

2023 Belçika Grand Prix'si hafta sonunda, Otmar Szafnauer'in Alpine F1 takım patronluğu görevinden alındığı duyurulmuştu.

RacingNews365'in haberine göre, bir yıl sonra Alpine yine yeni bir takım patronu atamanın eşiğinde.

Alpine'in şu anki takım patronu Bruno Famin'in bu hafta sonu yapılacak Belçika GP'sinden sonra takım patronluğu görevinden ayrılması bekleniyor.

Büyük olasılıkla Alpine ya da Renault ile çalışmaya devam edecek ancak farklı bir rol üstlenecek.

Flavio Briatore'nin Renault CEO'su Luca de Meo'nun danışmanı olarak atanmasından bu yana Alpine'de farklı bir rüzgarın estiği açık.

Briatore, Fransız ekipte bir şeyleri değiştirmek istiyor ve bunu da büyük bir titizlikle yapıyor.

Örneğin Briatore, yakında Renault motoruna veda etmelerini ve Mercedes'in müşteri motorunu kullanmalarını istiyor.

Şimdi ise takım patronu değişecek; RacingNews365'e göre Briatore, birkaç farklı adayla görüşüyor.

Alpine, Famin'in yerini alacak ismi yakın zamanda açıklamayı hedefliyor.

Briatore önderliğindeki Alpine, önümüzdeki haftalarda başka ciddi kararlar daha alacak.