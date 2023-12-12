Alpine, takım patronu olarak Famin'le devam edecek

2023 yaz tatili öncesinde Otmar Szafnauer, sadece 16 ay görevde kaldıktan sonra takımın toparlanması için bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşamaması nedeniyle takımdan ayrıldı.

Ardından Alpine Motorsport'un başkan yardımcısı Famin devreye girdi ve Alpine, gelecek sezon için de bu anlaşmaya bağlı kalmayı tercih etti.

Famin, Viry-Châtillon'da güç ünitesi üretiminin başı olarak başladığı ve takımın en kıdemli isimlerinden biri olarak bitirdiği Alpine'de oldukça başarılı bir yıl geçirdi.

Onun yönetiminde Pierre Gasly'nin 11. ve Esteban Ocon'un 12. sırada bitirmesiyle Alpine'in formu yükseldi.

Ancak şampiyonadaki altıncılık, takımın uzun vadede olmayı planladığı yer değil.

Alpine, PlanetF1.com'a Famin'in motor sporları bölümünün başkan yardımcısı olarak devam edeceğini ve aynı zamanda takım patronu rolünü üstlenmeye devam edeceğini doğruladı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523

RACER'a göre Famin, yeni bir takım patronu rolüyle ilgili olarak, "Dürüst olmak gerekirse bu benim asıl görevim değildi, amacım insanların birlikte çalışmasını sağlamaktı."

"Takımı değiştirmenin taraftarı değilim. Çünkü bir takımı istediğiniz şekilde, istediğiniz kadar değiştirseniz de, insanlar birlikte çalışmak istemiyorsa bu asla işe yaramayacaktır."

"O zaman asıl mesele daha çok insanların birlikte nasıl iyi çalışacaklarını bulmak ve ekipten en iyi performansı elde etmektir."

"Takım patronluğu konusunda endişelendiğim kadarıyla, bu pozisyondan oldukça memnunum. Bana gitmem söylenmediği sürece de burada kalacağım." dedi.