Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Alpine, takım patronu olarak Famin'le devam edecek

Alpine, geçici takım patronu Bruno Famin'in 2024 sezonu için görevde kalmasına karar verdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Bruno Famin, Vice president of Alpine Motorsport

2023 yaz tatili öncesinde Otmar Szafnauer, sadece 16 ay görevde kaldıktan sonra takımın toparlanması için bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşamaması nedeniyle takımdan ayrıldı.

Ardından Alpine Motorsport'un başkan yardımcısı Famin devreye girdi ve Alpine, gelecek sezon için de bu anlaşmaya bağlı kalmayı tercih etti.

Famin, Viry-Châtillon'da güç ünitesi üretiminin başı olarak başladığı ve takımın en kıdemli isimlerinden biri olarak bitirdiği Alpine'de oldukça başarılı bir yıl geçirdi.

Onun yönetiminde Pierre Gasly'nin 11. ve Esteban Ocon'un 12. sırada bitirmesiyle Alpine'in formu yükseldi.

Ancak şampiyonadaki altıncılık, takımın uzun vadede olmayı planladığı yer değil.

Alpine, PlanetF1.com'a Famin'in motor sporları bölümünün başkan yardımcısı olarak devam edeceğini ve aynı zamanda takım patronu rolünü üstlenmeye devam edeceğini doğruladı.

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine A523

RACER'a göre Famin, yeni bir takım patronu rolüyle ilgili olarak, "Dürüst olmak gerekirse bu benim asıl görevim değildi, amacım insanların birlikte çalışmasını sağlamaktı."

"Takımı değiştirmenin taraftarı değilim. Çünkü bir takımı istediğiniz şekilde, istediğiniz kadar değiştirseniz de, insanlar birlikte çalışmak istemiyorsa bu asla işe yaramayacaktır."

"O zaman asıl mesele daha çok insanların birlikte nasıl iyi çalışacaklarını bulmak ve ekipten en iyi performansı elde etmektir."

"Takım patronluğu konusunda endişelendiğim kadarıyla, bu pozisyondan oldukça memnunum. Bana gitmem söylenmediği sürece de burada kalacağım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Coulthard: "Ferrari bana Schumacher'in yanında 'ikinci pilot' olmayı teklif etti"
Sonraki haber Sauber, Zhou'nun 2024'te hata yapmamasını istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak"

Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak"

Formula 1

Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak" Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak"

Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı"

Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı"

Formula 1

Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı" Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı"

Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi"

Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi"

Formula 1

Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi" Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi"

Alpine
Daha fazlası
Alpine
Gasly, Alpine ile ilk sezonu hakkında: "Genel performans hayal kırıklığı yarattı"

Gasly, Alpine ile ilk sezonu hakkında: "Genel performans hayal kırıklığı yarattı"

Formula 1

Gasly, Alpine ile ilk sezonu hakkında: "Genel performans hayal kırıklığı yarattı" Gasly, Alpine ile ilk sezonu hakkında: "Genel performans hayal kırıklığı yarattı"

Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor

Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor

Formula 1

Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor

Fry: "Alpine, F1'de gelişmek için gerekli heyecandan yoksundu"

Fry: "Alpine, F1'de gelişmek için gerekli heyecandan yoksundu"

Formula 1
Abu Dabi GP

Fry: "Alpine, F1'de gelişmek için gerekli heyecandan yoksundu" Fry: "Alpine, F1'de gelişmek için gerekli heyecandan yoksundu"

Son Haberler

Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor

Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor

DAKR Dakar

Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor

McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor

McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor

F1 Formula 1

McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

F1 Formula 1

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir

Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir

F1 Formula 1

Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol