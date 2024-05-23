Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Alpine takım patronu Famin, Schumacher'den övgüyle bahsetti

Alpine takım patronu Bruno Famin, 2025 yılı için doldurması gereken bir koltuğun olabileceği ortamda WEC pilotu Mick Schumacher'den övgüyle bahsetti.

Burhan Güneydaş
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

F1 sürücü piyasası hızla değişiyor ve Haas takımının son yarışlardaki performansı, Amerikan takımını eskisine göre daha çekici bir hale getirdi.

Nico Hulkenberg'ün Sauber/Audi ile anlaşmasının ardından Haas takımının gelecek yıl için bir koltuğu boş bulunurken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kevin Magnussen'in geleceği de zorlu başlangıcının ardından belirsizliğini koruyor.

Hulkenberg bu sezon 6 puan alırken, Magnussen yalnızca 1 puan alabildi ve takım arkadaşının her defasında Q3'e kalmasına rağmen, kendisi son 3 sıralama seansında Q1'den çıkamadı.

Haas bu yüzden seçeneklerini gözden geçiriyor ve Alpine pilotu Esteban Ocon'un listenin başında olduğu tahmin edilirken, takım arkadaşı Pierre Gasly'nin de birkaç takım tarafından istendiği düşünülüyor.

Bu, Alpine takımının sürücü cephesinde tetikte kalması ve şimdiye kadar sadece bir puan alarak beklenmedik derecede zorlu bir başlangıç yaptığı 2024 yılında en iyi seçeneklerinin farkında olması gerektiği anlamına geliyor.

Eski Haas pilotu ve  şu anda WEC'in Hypercar kategorisinde Alpine için yarışan Schumacher ise seçeneklerden biri.

Partnerleri Nicolas Lapierre ve Matthieu Vaxiviere ile birlikte üç yarışın ardından henüz ilk 10'a girememiş olsa da, Schumacher'in performansı Alpine'in F1 takım patronu Famin'i gerçekten etkiledi.

Bruno Famin, Alpine F1 Team in discussion with Michael Andretti, Owner Andretti Global

Bruno Famin, Alpine F1 Team in discussion with Michael Andretti, Owner Andretti Global

Photo by: Erik Junius

Famin, "Mick dayanıklılık yarışlarında inanılmaz bir iş çıkarıyor. Zihniyeti çok etkileyici."

"Elbette hızlı, ama bence herkes onun hızlı olduğunu biliyor. Dayanıklılık yarışlarında çok iyi bir tur zamanı elde etmek her zaman için çok iyi değildir. Çünkü üstünüzde BoP vardır ve performans konusunda dikkatli olmanız gerekir."

"Ancak önemli olan sürücünün saf performansını değerlendirmek değil. Mick'in gerçekten inanılmaz olduğu alan dayanıklılık yarışlarına uyum sağlama becerisi."

"Eskiden tek koltuklu araç sürücülerinin bencil olduğunu söylerdik. Mick, ilk dakikadan itibaren çok açık, çok işbirlikçi, takım arkadaşlarına yardımcı, özellikle dayanıklılık konusunda her şeyi öğrenmeye hazır. Harika bir zihniyete ve takım ruhuna sahip." dedi.

Alpine takım patronu Bruno Famin, Mick Schumacher'in 2025 sezonu için birçok olasılıktan biri olduğunu doğruladı ve önümüzdeki yıl için takımla temasa geçen birden fazla pilot olduğunu belirtti. Tecrübeli pilot Valtteri Bottas'ın da bunlardan biri olduğu düşünülüyor.

Famin ayrıca Fransız sürücü bulundurmanın takım için öncelik olmadığını, Alpine'in deneyim ve milliyetten bağımsız olarak tüm seçeneklere açık olduğunu, ayrıca karar vermeden önce zaman ayırmaya istekli olduklarını açıkladı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko, Monako'da Ferrari'nin tehdit olabileceğini düşünüyor
Sonraki haber Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

Formula 1
Monako GP
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Formula 1
Monako GP
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi
Porsche 2030 yılına kadar Formula E'de kalacak

Porsche 2030 yılına kadar Formula E'de kalacak

Formula E
Porsche 2030 yılına kadar Formula E'de kalacak
Mick Schumacher
Daha fazlası
Mick Schumacher
Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Formula 1
Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"
Famin: "Mick F1 araçlarımızda test yapamaz"

Famin: "Mick F1 araçlarımızda test yapamaz"

Formula 1
Sezon öncesi testi
Famin: "Mick F1 araçlarımızda test yapamaz"
Alpine: "Lapierre, Schumacher için mükemmel bir öğretmen"

Alpine: "Lapierre, Schumacher için mükemmel bir öğretmen"

WEC
Alpine launch
Alpine: "Lapierre, Schumacher için mükemmel bir öğretmen"
Alpine
Daha fazlası
Alpine
Alpine pilotları, Imola'da iyi bir yarış çıkarabileceklerini düşünüyorlar

Alpine pilotları, Imola'da iyi bir yarış çıkarabileceklerini düşünüyorlar

Formula 1
Emilia Romagna GP
Alpine pilotları, Imola'da iyi bir yarış çıkarabileceklerini düşünüyorlar
Alpine'in 2024 F1 aracı "nihayet" minimum ağırlık sınırına ulaştı

Alpine'in 2024 F1 aracı "nihayet" minimum ağırlık sınırına ulaştı

Formula 1
Miami GP
Alpine'in 2024 F1 aracı "nihayet" minimum ağırlık sınırına ulaştı
Resmi: David Sanchez, Alpine'in yeni teknik direktörü oldu!

Resmi: David Sanchez, Alpine'in yeni teknik direktörü oldu!

Formula 1
Resmi: David Sanchez, Alpine'in yeni teknik direktörü oldu!

Son Haberler

Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

F1 Formula 1
Monako GP
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

F1 Formula 1
Monako GP
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

F1 Formula 1
Monako GP
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"
Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"

Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"

F1 Formula 1
Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye