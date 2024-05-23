Alpine takım patronu Famin, Schumacher'den övgüyle bahsetti

F1 sürücü piyasası hızla değişiyor ve Haas takımının son yarışlardaki performansı, Amerikan takımını eskisine göre daha çekici bir hale getirdi.

Nico Hulkenberg'ün Sauber/Audi ile anlaşmasının ardından Haas takımının gelecek yıl için bir koltuğu boş bulunurken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kevin Magnussen'in geleceği de zorlu başlangıcının ardından belirsizliğini koruyor.

Hulkenberg bu sezon 6 puan alırken, Magnussen yalnızca 1 puan alabildi ve takım arkadaşının her defasında Q3'e kalmasına rağmen, kendisi son 3 sıralama seansında Q1'den çıkamadı.

Haas bu yüzden seçeneklerini gözden geçiriyor ve Alpine pilotu Esteban Ocon'un listenin başında olduğu tahmin edilirken, takım arkadaşı Pierre Gasly'nin de birkaç takım tarafından istendiği düşünülüyor.

Bu, Alpine takımının sürücü cephesinde tetikte kalması ve şimdiye kadar sadece bir puan alarak beklenmedik derecede zorlu bir başlangıç yaptığı 2024 yılında en iyi seçeneklerinin farkında olması gerektiği anlamına geliyor.

Eski Haas pilotu ve şu anda WEC'in Hypercar kategorisinde Alpine için yarışan Schumacher ise seçeneklerden biri.

Partnerleri Nicolas Lapierre ve Matthieu Vaxiviere ile birlikte üç yarışın ardından henüz ilk 10'a girememiş olsa da, Schumacher'in performansı Alpine'in F1 takım patronu Famin'i gerçekten etkiledi.

Bruno Famin, Alpine F1 Team in discussion with Michael Andretti, Owner Andretti Global Photo by: Erik Junius

Famin, "Mick dayanıklılık yarışlarında inanılmaz bir iş çıkarıyor. Zihniyeti çok etkileyici."

"Elbette hızlı, ama bence herkes onun hızlı olduğunu biliyor. Dayanıklılık yarışlarında çok iyi bir tur zamanı elde etmek her zaman için çok iyi değildir. Çünkü üstünüzde BoP vardır ve performans konusunda dikkatli olmanız gerekir."

"Ancak önemli olan sürücünün saf performansını değerlendirmek değil. Mick'in gerçekten inanılmaz olduğu alan dayanıklılık yarışlarına uyum sağlama becerisi."

"Eskiden tek koltuklu araç sürücülerinin bencil olduğunu söylerdik. Mick, ilk dakikadan itibaren çok açık, çok işbirlikçi, takım arkadaşlarına yardımcı, özellikle dayanıklılık konusunda her şeyi öğrenmeye hazır. Harika bir zihniyete ve takım ruhuna sahip." dedi.

Alpine takım patronu Bruno Famin, Mick Schumacher'in 2025 sezonu için birçok olasılıktan biri olduğunu doğruladı ve önümüzdeki yıl için takımla temasa geçen birden fazla pilot olduğunu belirtti. Tecrübeli pilot Valtteri Bottas'ın da bunlardan biri olduğu düşünülüyor.

Famin ayrıca Fransız sürücü bulundurmanın takım için öncelik olmadığını, Alpine'in deneyim ve milliyetten bağımsız olarak tüm seçeneklere açık olduğunu, ayrıca karar vermeden önce zaman ayırmaya istekli olduklarını açıkladı.