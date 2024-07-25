Alpine, takım patronluğu görevine Oakes'i getirmeye hazırlanıyor

Bruno Famin'in Alpine takım patronluğu görevi yakında bitiyor; Tam bir yıl önce Belçika GP gerçekleşmiş ve o hafta sonu itibariyle takım patronluğu görevine Bruno Famin getirilmişti.

Famin başlangıçta "bir süreliğine" bu görevi üstlenmişti fakat sonra kalıcı olarak bu role geldiği duyuruldu.

Şimdi Famin için takım patronluğu dönemi sona eriyor çünkü Alpine'in bu görev için düşündüğü yeni bir isim var.

Bruno Famin, Team Principal Alpine F1 Team Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Takım konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Motorsport.com'un kaynaklarına göre Famin'in yerine Oliver Oakes'in geçmesi bekleniyor.

36 yaşındaki Britanyalı'ya daha önce de Alpine tarafından teklif götürülmüş fakat Oakes, Formula 2 ve Formula 3'te yer alan HiTech'in takım patronu olmuştu.

36 yaşındaki eski Dünya Karting şampiyonu, göreve gelmesi halinde padoktaki en genç takım patronu olacak.

Şimdilik Alpine ve Oakes tarafından resmi bir açıklama gelmedi ancak resmi duyurunun yakında gelmesi bekleniyor.