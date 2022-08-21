Alpine: "Taban gelişimi, ön kanata kıyasla 10 kat daha fazla kazanç sağlıyor"
Alpine teknik yöneticisi Pat Fry, Formula 1 takımlarının ön kanattan ziyade taban gelişimine yatırım yaparak 10 kat daha fazla kazanç sağlayabileceğini söyledi.
Bütün takımlar, bütçe kısıtlaması altında en fazla yarar sağlayacak gelişim alanlarını öncelik haline getirmek zorunda kalıyorlar.
Genellikle, takımların performans bulmak için asıl odakları ön kanat ve kenar plakaları olurdu.
Fry, yeni taban tasarımının hemen hemen yeni bir ön kanatla aynı maliyette olduğunu ancak tabanın çok daha fazla kazanç sağladığını söyledi.
Yeni bir ön kanatın potansiyel maliyeti hakkında konuşan Fry, şunları söyledi: “Üretene ve diğer tüm şeyleri yapana kadar 700 bin euro harcamış oluyorsunuz ve tabandaki kadar performans bulmanız gerekiyor."
"Fakat şu anda tabanda 10 kat daha fazla performans var. Kaynaklarımız da sınırlı. Bu yüzden nispeten daha az kazanç sağlayan ön kanattan ziyade taban gelişimi yapmak bizim için daha kolay."
Alpine A522 nose and front wing detail
Photo by: Uncredited
Fry, takımlar 2022 araçlarını öğrendikçe hâlâ tabandan çok fazla kazanç sağlayabileceklerini belirtti.
Fry, "Bu herkes için aynı."
"Odaklanılan alan taban ve tabanın yan tarafıyla birlikte çalışabilmesi için üst gövde şekli."
"Ön kanatlar eskiye kıyasla biraz daha az hassas. Önceden kanatlarda çok fazla performans olurdu."
"Ön kanat getireceğiz ancak yapımı çok pahalı bir parça. Bu yüzden buna değer olması lazım."
"Ön kanatın, tabanla benzer bir maliyeti var. Şu anda tabanda 10 kat daha fazla performans var. Bu yüzden orada gelişim yapmaya devam edeceğim." dedi.
Fry, tüm takımların kısıtlı kaynaklarını en iyi nereye harcayacaklarını bulmak zorunda olduğunu söyledi.
"Bu bir denge. Yıllar önce, ben Ferrari'deyken bile maliyet performans grafiğimiz vardı ama bu, bizim inanılmaz pahalı şeyler yapmamızı engellemedi!"
"Finansal olarak kısıtlı değildik ama kaynakları kontrol etmek ve bir şeyler yapmak gerekiyor."
"Yani bu maliyet ve fiziksel olarak ne üretebileceğimiz arasında bir denge. Her zaman daha fazla şey yapabiliriz ama bu çok daha yüksek maliyetli olur. Sadece dengeli olunmalı."
"Bence her takımın, kendi deyişimle bir performans maliyeti olmalı. Yani bir parçanın maliyeti ve bunu mantıklı kılmak için kaç tane yere basma kuvveti puanı bulmanız gerektiği hakkında bir fikriniz olmalı."
Alpine, ara sıra yapacakları büyük bir güncelleme yerine düzenli güncellemeler getirmeyi tercih ett.
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