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Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu"

Geçici olarak Alpine takım patronluğuna getirilen Bruno Famin, eski takım patronu Otmar Szafnauer ile hedeflerinin uyuşmadığını belirtti.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Sezona dördüncülüğü korumak ve üçüncülük için saldırmak gibi hedeflerle başlayan Alpine, an itibariyle şampiyonada altıncılığa kadar gerilemiş vaziyette.

Esteban Ocon'un Monako'daki sürpriz podyumu dışında hiçbir şekilde öne çıkmayı başaramayan takımdaki gidişat, Renault üst kademesinin de tepkisini çekmeye başlamıştı.

Sonuç, ilk olarak CEO Laurent Rossi'nin, sonrasında ise takım patronu Otmar Szafnauer ve sportif direktör Alan Permane'in görevlerine son verilmesi oldu.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Pat Fry da takımdan ayrıldı ve Williams ile anlaştı.

Szafnauer'in yerini kimin alacağı henüz belli değil, Mattia Binotto gibi isimler konuşuluyor olsa da henüz kesin bir şeyden bahsetmek için epey erken.

Süreç boyunca takım patronluğu görevini Bruno Famin üstlenecek, kendisi özellikle Peugeot yıllarından yönetim görevlerine alışkın bir isim.

Değişiklikler açıklandıktan kısa süre sonra konuşan Famin, yeni yönetimin hedefleriyle Szafnauer'in hedeflerinin uyuşmadığını söyledi.

Famin, [Szafnauer ile] nasıl toparlanacağımız veya hedeflediğimiz performans seviyesine nasıl ulaşacağımız gibi konularda aynı çizgide değildik, dolayısıyla yollarımızı ayırmaya karar verdik."

"Sanırım toparlanırken izlenecek yol konusunda görüşlerimiz uyuşmuyordu, aynı şekilde toparlanmak için ne kadar zamana ihtiyacımız olduğu konusunda da." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Yönetim değişikliklerinin "100 yarışta şampiyonluk" planını etkilemeyeceğini belirten Famin, "Takım geriye gitmiyor, ileri doğru gidiyor."

"Elbette çok fazla değişiklik var ama bu aynı zamanda daha hızlı gitmek için sağlam bir temel atma fırsatı anlamına geliyor."

"Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede galibiyet ve şampiyonluk mücadelesi verebilmek. Sürekli gelişmeliyiz, sezondan sezona, yarıştan yarışa."

"Bunun kolay olmadığını biliyoruz, yine de hedefe ulaşana kadar gelişmeye devam edeceğiz."

"En kısa sürede tüm ekibi toplayıp durum değerlendirmesi yapacağım. Bunun için gereken zamanı kesinlikle ayıracağım."

"Sonuçlar beklentilerle örtüşmüyor. Geçen yıl dördüncü sıradaydık, dördüncülüğü korumayı ve belki de üçüncülüğe yaklaşmayı hedefliyorduk."

"İstediğimiz yerde değiliz. En iyi performansı yakalayabilmek için Enstone çalışanlarıyla ve Viry çalışanlarıyla birlikte çabalayacağız." dedi.

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