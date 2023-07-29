Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu"
Geçici olarak Alpine takım patronluğuna getirilen Bruno Famin, eski takım patronu Otmar Szafnauer ile hedeflerinin uyuşmadığını belirtti.
Sezona dördüncülüğü korumak ve üçüncülük için saldırmak gibi hedeflerle başlayan Alpine, an itibariyle şampiyonada altıncılığa kadar gerilemiş vaziyette.
Esteban Ocon'un Monako'daki sürpriz podyumu dışında hiçbir şekilde öne çıkmayı başaramayan takımdaki gidişat, Renault üst kademesinin de tepkisini çekmeye başlamıştı.
Sonuç, ilk olarak CEO Laurent Rossi'nin, sonrasında ise takım patronu Otmar Szafnauer ve sportif direktör Alan Permane'in görevlerine son verilmesi oldu.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Pat Fry da takımdan ayrıldı ve Williams ile anlaştı.
Szafnauer'in yerini kimin alacağı henüz belli değil, Mattia Binotto gibi isimler konuşuluyor olsa da henüz kesin bir şeyden bahsetmek için epey erken.
Süreç boyunca takım patronluğu görevini Bruno Famin üstlenecek, kendisi özellikle Peugeot yıllarından yönetim görevlerine alışkın bir isim.
Değişiklikler açıklandıktan kısa süre sonra konuşan Famin, yeni yönetimin hedefleriyle Szafnauer'in hedeflerinin uyuşmadığını söyledi.
Famin, [Szafnauer ile] nasıl toparlanacağımız veya hedeflediğimiz performans seviyesine nasıl ulaşacağımız gibi konularda aynı çizgide değildik, dolayısıyla yollarımızı ayırmaya karar verdik."
"Sanırım toparlanırken izlenecek yol konusunda görüşlerimiz uyuşmuyordu, aynı şekilde toparlanmak için ne kadar zamana ihtiyacımız olduğu konusunda da." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A523
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Yönetim değişikliklerinin "100 yarışta şampiyonluk" planını etkilemeyeceğini belirten Famin, "Takım geriye gitmiyor, ileri doğru gidiyor."
"Elbette çok fazla değişiklik var ama bu aynı zamanda daha hızlı gitmek için sağlam bir temel atma fırsatı anlamına geliyor."
"Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede galibiyet ve şampiyonluk mücadelesi verebilmek. Sürekli gelişmeliyiz, sezondan sezona, yarıştan yarışa."
"Bunun kolay olmadığını biliyoruz, yine de hedefe ulaşana kadar gelişmeye devam edeceğiz."
"En kısa sürede tüm ekibi toplayıp durum değerlendirmesi yapacağım. Bunun için gereken zamanı kesinlikle ayıracağım."
"Sonuçlar beklentilerle örtüşmüyor. Geçen yıl dördüncü sıradaydık, dördüncülüğü korumayı ve belki de üçüncülüğe yaklaşmayı hedefliyorduk."
"İstediğimiz yerde değiliz. En iyi performansı yakalayabilmek için Enstone çalışanlarıyla ve Viry çalışanlarıyla birlikte çabalayacağız." dedi.
Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"
Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak" Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"
Ocon: "Q3'e kalma fırsatını kaçırdık"
Ocon: "Q3'e kalma fırsatını kaçırdık" Ocon: "Q3'e kalma fırsatını kaçırdık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Son Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP
Canlı anlatım: Belçika GP Canlı anlatım: Belçika GP
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı 2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar