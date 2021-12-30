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Formula 1 Haberler

Alpine-Szafnauer iddiaları devam ediyor

Ekleyen:
, Şef Editör

İspanyol AS gazetesi, Otmar Szafnauer'in Alpine'e geçeceği yönündeki iddiaların devam ettiğini dile getirdi.

Alpine-Szafnauer iddiaları devam ediyor

Alpine'in Otmar Szafnauer'le ilgilendiği iddiaları, geçen yılın sonunda ortaya çıkmış ve Auto Hebdo hem de Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, görüşmeleri doğrulamıştı.

Ancak Szafnauer, iddiaların günden güne artması hatta kontratın yakında imzalanacağının söylenmesi üzerine, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bunların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Yine de Szafnauer, şimdiye kadar hep "net" ifadeler söylemekten kaçındı ve geleceğiyle ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Aslında bu, temelde Alpine'den kaynaklanan bir durum.

Çünkü Alpine, F1'de bir sonraki adımı atabilmeleri için yönetimsel bir değişikliğe ihtiyaç duyuyor ve bu yüzden kış aylarında yönetim yapısını güçlendirmeyi düşünüyor.

İspanyol AS gazetesine göre Szafnauer'in adı da Alpine'le anılmaya devam ediyor.

Fakat Szafnauer'in Aston Martin'le uzun vadeli anlaşması var ve takıma katılabilmesi için, önce bu anlaşmanın feshedilmesi gerekecek.

Eğer anlaşma gerçekleşirse, o zaman mevcut Alpine yönetimindeki Marcin Budkowski'nin başka bir role atanması gerekebilir ve Davide Brivio'nun geleceği de tamamen belirsizleşebilir.

Alpine'in olası yönetim değişikliklerini yeni sezon öncesinde tamamlaması bekleniyor.

Aynı haberde Jean Todt'un Ferrari'ye döneceğiyle ilgili spekülasyonlara da yer verildi ve bu konudaki iddiaların da günden güne arttığı aktarıldı.

 

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