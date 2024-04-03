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Formula 1 Japonya GP

Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı

Alpine bu hafta sonu yeni bir ön kanada ve aracı azaltmaya yönelik parça değişikliklerine sahip olacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Pierre Gasly, Alpine A524

Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sezona çok kötü başlayan ve puan alamayan üç takımdan birisi olan Alpine, bu yılki ilk güncellemelerini bu hafta sonu Suzuka'ya getirecek.

Takım patronu Bruno Famin, bu güncellemeler sayesinde ileriye doğru iyi bir adım atmayı umduklarını söyledi.

Famin şöyle konuştu:  "Avustralya'da önceki yarışlara kıyasla ilk ona daha yakındık ancak sonuçlardaki bu gelişim, daha çok pistle ilgiliydi."

"Hedefimize ulaşmak için hâlâ önümüzde uzun bir yol var. Durumu tersine çevirmekte, teknolojik süreçlerimizi iyileştirmekte ve aracı daha hızlı hale getirmekte kararlıyız."

"Her alanda gelişmek için sonuna kadar mücadele etmeliyiz."

"Hızlı ve dinamik Suzuka pistinde yarışmak için sabırsızlanıyoruz."

"2024'e yönelik gelişim planımız doğrultusunda, A524'e ilk güncellemeleri bu hafta sonu getireceğiz."

"Önemli olmamakla birlikte, potansiyellerini değerlendirmek ve aracın özelliklerini daha iyi anlamak için bu parçaları mümkün olan en kısa sürede kullanmak önemli."

"Bu güncellemeler esas olarak yeni ön kanada geçişin ve aracın ağırlığını azaltmanın ilk adımlarını temsil ediyor."

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

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