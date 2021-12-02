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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Alpine, Suudi Arabistan'da çifte puan hedefliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine'den Alan Permane, bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP'de iki araçla birden puan almak istediklerini belirtti.

Alpine, Suudi Arabistan'da çifte puan hedefliyor

Alpine, geçtiğimiz hafta sonu Katar'da Fernando Alonso ile üçüncü olup podyuma çıkarken, Esteban Ocon da beşinci sırada finiş görmüştü.

Bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP öncesinde konuşan Alan Permane, şöyle dedi: "Podyum, zorlu üçlü yarışı bitirmenin harika bir yoluydu ve sezon sonunda, iki fabrikamızdaki çalışanlara büyük bir güç kattı."

"Takım güçlü bir hafta sonu geçirdi ve her iki sürücü de aracın hissiyatından memnun kaldı. Fernando özellikle memnundu ve pazar günü podyuma çıkarak bunu gösterdi. Podyuma çıkmayalı uzun zaman olmuştu fakat bu yılki güçlü dönüşünden sonra bunu tamamen hak etti."

"Esteban da Macaristan'dan bu yana en iyi sonucu aldı ve Red Bull'u arkasında tutmaya çalışarak, takımdaki harika ruh halini gösterdi. Sonuç olarak takımlar şampiyonasında AlphaTauri'nin önünde beşinci sırayı almayı planladığımı şu dönemde, son iki yarışa özgüvenli şekilde gidebilir ve her iki yarışta da iyi puanlar almaya hazır olabiliriz."

"Herhangi bir pistte olduğu gibi Cidde'ye gitmeden önce de aracımızı en iyi hale getirmek için simülasyon araçlarımızı kullanıyoruz. Her iki sürücü de, pisti daha iyi anlayabilmek adına simülatörde sürüş yaptı."

"Burada, sıralama turları ve yarış, akşam saatlerinde yapılacak. Bu da mühendisler için duruma farklı bir boyut katıyor çünkü 1. ve 3. antrenman, gündüz olacak ve seanstan seansa sıcaklık seviyesi farklı olacak. Katar'da benzer şartlarda oldukça güçlü görünüyorduk ve iki hafta önce bıraktığımız yerden davam etmeyi istiyoruz."

"Pist düzeni kesinlikle heyecan verici görünüyor ve sürücüler için oldukça zorlayıcı geçecek. Bir cadde pisti olduğu için kaçış alanları yerine duvarlar olacak ve bu da onlar için ekstra baskı demek. Lastikler her zaman olduğu gibi hafta sonu boyunca büyük rol oynayacak."

"Cuma günü pisti ve lastiklere olan etkisini öğrenirken, aracı bu şartlara adapte etmek başarılı bir hafta sonu geçirmek adına son derece önemli olacak. Katar'da güçlü bir hafta sonu geçirmemize rağmen, tutarlı bir hafta sonu geçirmeye odaklanacağız ve üst üste üçüncü kez iki araçla birden puan almayı hedefleyeceğiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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