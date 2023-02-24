Önceki / Bahreyn testlerinde ikinci gün piste çıkacak isimler belli oldu Sonraki / Verstappen: "Aracın geçen yıla kıyasla daha hızlı olduğunu görmek güzel"
Formula 1 / Bahreyn Kış testi Haberler

Alpine: "Şu ana kadar her şey istediğimiz gibi çalışıyor"

Alpine teknik direktör Matt Harman, perşembe gününün ardından kendileri için her şeyin plana göre gittiğini söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Alpine: "Şu ana kadar her şey istediğimiz gibi çalışıyor"
Haberi dinle

Alpine perşembe günü iki pilotla da sürüş yaptı fakat ilk 10'a giremediler ve performans anlamında çok da iyi görünmediler.

Ancak takım performanstan ziyade aero testlere odaklanmıştı ve günü 113 turla tamamladı.

Takım teknik direktörü Matt Harman, genel tablodan memnun olduklarına dikkat çekti.

Harman, "tüm takımlar için çok önemli olan sezon öncesi testler için Bahreyn'e geri dönmek harika."

"Üç gün boyunca mümkün olduğunca çok tur atmak, faydalı bilgiler toplamak ve sonraki çalışmalar için güçlü bir temel oluşturmak önemliydi. Genel olarak bugünün gidişatından memnunuz."

"Programımız tamamen aerodinamik parçaların özelliklerini test etmeye, aracın mekanik dengesini anlamaya ve doğru ayarları bulmaya yönelikti."

"Tüm bunlar önümüzdeki iki gün boyunca yeni bilgiler toplamamıza yardımcı olacak."

"Şu ana kadar aracın tüm sistemleri beklendiği gibi çalıştı ve sürücüler de benzer geri bildirimler verdi."

"Cuma günü aracı tanımaya devam edeceğiz." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Bahreyn testlerinde ikinci gün piste çıkacak isimler belli oldu

Verstappen: "Aracın geçen yıla kıyasla daha hızlı olduğunu görmek güzel"
Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın Mercedes, zorlu günün ardından şaşkın

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Formula 1

Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum" Alonso: "Yarın araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum"

Son Haberler

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

F1 Formula 1

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık" Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

SBK World Superbike

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil" Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

F1 Formula 1

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

F1 Formula 1

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı? Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.