Alpine: "Şu ana kadar her şey istediğimiz gibi çalışıyor"

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Alpine perşembe günü iki pilotla da sürüş yaptı fakat ilk 10'a giremediler ve performans anlamında çok da iyi görünmediler.

Ancak takım performanstan ziyade aero testlere odaklanmıştı ve günü 113 turla tamamladı.

Takım teknik direktörü Matt Harman, genel tablodan memnun olduklarına dikkat çekti.

Harman, "tüm takımlar için çok önemli olan sezon öncesi testler için Bahreyn'e geri dönmek harika."

"Üç gün boyunca mümkün olduğunca çok tur atmak, faydalı bilgiler toplamak ve sonraki çalışmalar için güçlü bir temel oluşturmak önemliydi. Genel olarak bugünün gidişatından memnunuz."

"Programımız tamamen aerodinamik parçaların özelliklerini test etmeye, aracın mekanik dengesini anlamaya ve doğru ayarları bulmaya yönelikti."

"Tüm bunlar önümüzdeki iki gün boyunca yeni bilgiler toplamamıza yardımcı olacak."

"Şu ana kadar aracın tüm sistemleri beklendiği gibi çalıştı ve sürücüler de benzer geri bildirimler verdi."

"Cuma günü aracı tanımaya devam edeceğiz." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images