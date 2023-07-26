Alpine, Spa'ya gelecek yeni tabandan umutlu
Belçika GP'sine yeni tabanla gelen Alpine'in amacı yaz arası öncesi hızlıca gelişebilmek
Sezona kötü başlamayan Alpine, özellikle Monako ve İspanya'da çok iyiydi: Monako'da Esteban Ocon podyuma çıkarken, İspanya'da ise Pierre Gasly grid cezası almadan önce yarışa dördüncü sıradan başlayacaktı.
Ancak son üç hafta sonundan sadece üç puanla ayrılabilen takım, Britanya ve Macaristan'da ise damalı bayrağa dahi ulaşamadı.
Durumu terse çevirmek isteyen Alpine'in bu amaçla yaz arasından önce güncellemelerle gelmesi sürpriz değil; ilk olarak Britanya'da ön kanat güncellemesi getiren takım, bu hafta sonu da tamamen yeni bir taban deneyecek.
Burada asıl ilginç nokta, taban güncellemesinin sonraya bırakılmış olması.
Alpine sportif direktörü Alan Permane, "Taban güncellemesi ön kanattan bağımsız. Bu detay önemli, çünkü yere basma gücünü arttırmamız ve daha hızlı gelişmemiz lazım."
"Spa'nın ardından Singapur'da büyük bir güncellememiz olacak, Monza gibi yarışlarda da ufak tefek adımlar atacağız."
McLaren'in yükselişinin onlara ilham kaynağı olup olmadığı sorulduğunda Permane "McLaren inanılmaz bir iş çıkardı. Dürüst olmak gerekirse onlara şapka çıkarıyorum.
"Bahreyn'de bulundukları noktadan şu an geldikleri noktaya bakarsanız, sanki olmaları gereken yer burasıymış ve daha önce acı çekiyorlarmış gibi görünüyor."
"Bu kadar büyük bir adım atmak normal değil, yine de harika bir iş yaptılar."
"Elbette herkese bakıyoruz ama esas olarak kendimize ve tüneldeki kendi modelimize odaklanıyoruz" dedi.
Takımın hala en hızlı dördüncü araca sahip olmayı hedefleyip hedeflemediği de sorulan Permane, "Hedefimiz bu. Planımız bu. Bunu başarmak için elimizden geldiğince sıkı bir şekilde gelişmeye devam edeceğiz." dedi.
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