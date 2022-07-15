Alpine, son zamanlardaki dayanıklılık sorunlarının nedenlerini buldu

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Fernando Alonso, Avusturya'da aracı gride aracı kapandığı için sprint yarışına başlayamadı.

O sırada takım, tüm takımlar tarafından kullanılan standart bir tedarik bileşeni veya SSC olan ECU'da bir arıza tespit etti.

Fakat bu hafta Enstone'da yapılan detaylı incelemelerin ardından, sorunun daha çok takım tarafında olduğu ve doğrudan standart tarafın suçlanamayacağı sonucuna varıldı. Takım artık ECU'nun güç almadığını biliyor.

Motorsport.com'a konuşan Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, "O sırada bunun bir ECU arızası olduğunu sandık."

"Fabrikaya geri götürdük ve problemi tekrarladık. Sorun ECU değil, ECU'ya güç sağlayan bir kutu."

"Yani ECU'de sorun yoktu ama ona güç sağlayan güç kutusu sorunluydu. Eğer güç vermezseniz de ECU ölmüş gibi görünüyor. Tüm işaretler ECU'nun arızalandığını gösteriyordu ama güç kutusunun çalışmadığını bilmiyorduk. Bu da Alpine'e ait bir parça." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Ocon'un Silverstone'da yarıştan çekilmesine neden olan ve Red Bull Ring sprintinde damalı bayrağın ardından tekrar eden yakıt pompası sorunu ise Bosch'un tüm takımlara tedarik ettiği SSC yüksek basınç pompasıyla ilgiliydi.

Alpine, sorunun nedeninin, birkaç takımın standart pompayla ve özellikle de pompanın elektrik bağlantısıyla ilgili sorunlar yaşamasının ardından bu yılın başlarında uyguladıkları çözüm olduğunu buldu.

Szafnauer, "Yakıt pompasındaki sorun, dinamoda birkaç arıza yaşamamızdı."

"Bu nedenle bu problemleri kendi kendimize çözmeye çalıştık çünkü Bosch standart sorunu, bir yol otomobili parçası olduğu için F1 kurulumunda işe yaramıyordu."

"Birkaç takım bu problemi yaşadı, biz ve Ferrari kendi çözümümüzü uygulamak için FIA'dan muafiyet aldık. Bu nedenle Bosch sorununu çözmek için kendi yolumuza gittik."

"Kendi çözümümüz ilk dokuz yarış için iyi çalıştı. Dinamoda veya pistte herhangi bir sorun yaşamadık. Sonra bir şey oldu, muhtemelen bir sebepten dolayı farklı türde yükler gördük ve arızalanmaya başladılar."

"Bosch da en başından beri ilerleme kaydetti, elektrik bağlantısının gelişimi için değişiklikler yaptılar. Bu yüzden bazı takımlar Bosch gelişimini kullanırken, iki takım da kendi çözümlerini uyguladı."

"Fransa için yeni bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ve aynı zamanda Bosch'un, kendi çözümleri ile ne yaptığını keşfediyoruz." dedi.