Alpine, siyah-turuncu bayrağın kullanımıyla ilgili görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor
Alpine sportif direktörü Alan Permane, FIA'nın Amerika'da yaşananların ardından siyah-turuncu bayrağın kullanımını tartışmasından memnun.
Heyecanlı geçen Amerika GP'sinin en akılda kalıcı anı hiç şüphesiz ki Lance Stroll ve Fernando Alonso arasında yaşanan büyük kazaydı.
Kazanın ardından Stroll yarış dışı kalmış, Alonso ise hasarlı aracıyla son sıradan yarışa devam etmişti. Ancak özellikle sağ aynası ciddi hasar gören İspanyol pilot, son birkaç tur sağ aynasının yerinden çıkması sonucu tek aynayla yarışmıştı.
Yarışın ardından Kevin Magnussen ile dokuzuncu olan Haas, Alonso'nun güvenlik açığı yarattığı gerekçesiyle Alpine'i protesto etti. Protestoyu kabul eden FIA, Alonso'ya 30 saniye zaman cezası verdi ve İspanyol pilot 7. sıradan 15. sıraya geriledi.
O hafta bitmeden Haas'ın protestosunun zaman aşımına uğradığını iddia eden ve karşı protestoda bulunan Alpine, haklı bulunmasının ardından Alonso'nun yedinciliğini geri almayı başardı.
Tüm bu olan bitenlerin ardından konuşan Alpine sportif direktörü Alan Permane, FIA'nın kararını memnuniyetle karşıladığını ve siyah-turuncu bayrak ile müdahale için gerekliliklerin net bir şekilde belirlenmesi konusundaki görüşmelerin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.
FIA teknik şefleri Jo Bauer ve Nikolas Tombazis'in aynalar için siyah-turuncu bayrak kullanımını bırakacağını belirten Permane, "Dün FIA teknik departmanıyla çok olumlu görüşmeler yaptık, sanırım onlar da işlerin biraz fazla ileri gittiği konusunda hemfikir oldular."
"Haas dışında hiçbir takımın sizin hatanız olmayan bir kazada aynanızın kırılmasını kabul ettiğini sanmıyorum. Fernando'nun sürüşü yedinci sırayı korumayı hak ediyordu."
"Bence bundan sonra, ayna, kanat uç plakası, fren kanalı gibi küçük hasarlar siyah-turuncu bayrak sebebi olarak değerlendirilmeyecek.
"Bu konu halen tartışılıyor ve eminim ki Teknik Danışma Komitesi ile Sportif Danışma Komitesi'ndeki tartışmalar bir süre daha devam edecek -ancak geçici bir çizgi çekmeyi başardık."
Fernando Alonso, Alpine A522, collides with Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili bir takım bilgilere ulaşan Autosport/Motorsport.com, yarış esnasında siyah-turuncu bayrak kullanımını azaltacağını ve araçların güvenli bir şekilde yola devam ettiğinden emin olma sorumluluğunun takımlara verileceğini bildirmişti.
Bu karar, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in yaşanan olayların ardından siyah-turuncu bayrak kullanımının gözden geçirilmesini talebinin bir sonucu.
AlphaTauri takım patronu Franz Tost, takımların bir aracı "güvenilmez" olarak nitelemesi için gerekli kriterlerin belirlenmesini önemli görüyor ve bu konuda yarış kontrol ile ortak hareket edebilmeyi umuyor.
Tost, "Umarım gelecekte böyle bir durumla yine karşılaşmayız. FIA'nın da takımlara karşı biraz daha dostça davranması gerektiğini düşünüyorum."
"Tüm takımlar, araçlarını pistte tutmanın tehlikeli olup olmadığını anlayabilmek için FIA ile çok yakın bir şekilde çalışmalıdır." dedi.
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