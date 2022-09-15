Alpine, Singapur'a getireceği yeni tabandan epey umutlu

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Sezonun büyük bölümünde dördüncü en hızlı araca sahip olan Alpine, an itibariyle şampiyonada da en yakın rakibi McLaren'in 18 puan önünde dördüncü sırada bulunuyor.

Monza'da beklentilerin epey altında bir hafta sonu geçiren ve uzun süre sonra ilk defa bir yarıştan puansız ayrılan takım, bu hayal kırıklığının sebebi olarak "Monza'nın A522'nin karakterine uymamasını" gösteriyor.

Bir daha böyle kötü bir hafta sonu geçirmeyeceklerinde ısrar eden Alpine sportif direktörü Alan Permane, yavaş virajlarıyla ünlü Singapur'da bambaşka bir resimle karşı karşıya kalacaklarını da ekliyor.

İtalya GP performansını değerlendiren Permane, "Bu hafta sonunun epey nadir bir hafta sonu olduğundan %100 eminim."

"Singapur'a yeni bir taban getireceğiz, bu sayede yere basma gücünde ciddi bir artış gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ait olduğumuz yere geri döneceğiz; asıl amacımız ise yeni paketimizle birlikte Suzuka'da ciddi bir sıçrama yapabilmek. Eğlenceli olacak." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Nyck de Vries, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Epey rekabetçi oldukları Spa-Francorchamps ile benzer özellikler taşıyan Monza'da başarısız olmayı beklemediklerini itiraf eden Permane, "[Bu pistte] zorluk çekmeyi beklemiyorduk, ancak yine de kısa süre içinde daha iyi olacağız."

"Cuma günü oldukça iyiydik, dolayısıyla bu sonuç bizim için oldukça anlamsız. DRS kullanmadan yaptığımız uzun sürüşlerde iyi görünüyorduk, McLaren'dan ve diğer herkesten daha hızlıydık."

"Tamam, elbette ilk üç araç kadar hızlı değildik, ancak büyük bir drama varmış gibi görünmüyordu. Yüksek sürtünme tercih etmiştik, ancak bunun en hızlı yol olduğunu düşünmekteydik."

“Ancak yeterince hızlı olmakta zorlandık. Her iki pilot da [Esteban Ocon ve Fernando Alonso] kendi karakterlerine uymayan hatalar yaptıklarını söylediler, dolayısıyla aracı sürmek zordu."

"Yarışta hızımız yoktu -Cuma öğleden sonra sahip olduğumuz hız da yoktu. Cuma öğleden sonra Fernando orta hamuru kullandı ve bunun harika olduğunu düşündü, nitekim epey hızlıydı.

"Antrenmanlarda dolu depoyla 1.26 gibi dereceler yakalayan Fernando Pazar günü bunun yanına bile yaklaşamadı. O yüzden neler olup bittiğini anlamak için yapmamız gereken bazı işler var." dedi.