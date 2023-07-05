Alpine, Silverstone'a yeni bir ön kanatla geliyor

Avusturya'da kendi standartlarında bir yarış geçiren Alpine, sprint yarışında Esteban Ocon ile yedinci, ana yarışta ise Pierre Gasly ile onuncu olarak hafta sonunu üç puanla kapattı.

Şu anda şampiyonayı beşinci sırada sürdüren Alpine için sezonun beklentilerin altında devam ettiğini söylemek mümkün, en azından dördüncülüğü koruma hedefine ulaşmak da pek kolay görünmüyor.

Britanya'ya başta yeni ön kanat olmak üzere güncellemelerle geleceklerini belirten takım patronu Otmar Szafnauer ise ön tarafla farkın kapanacağından oldukça emin.

Motorsport.com'a konuşan Otmar, "Bu hafta sonu yeni ön kanadı test edecek ve doğru dengeyi hızlıca yakalamaya çalışacağız, nitekim performansımızı önemli ölçüde arttırmasını bekliyoruz."

"Daha sonra aracın geri kalanını yeni ön kanat etrafında dengelemeniz ve bunu Cuma günü yapmamız gerekiyor, o zaman toplam kazancımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız."

"Ön kanat 0.1 saniye kazandıracak, sonraki yarışlarda yeni bir tabanımız da olacak, bu da 0.1-0.2 saniye civarı kazandıracak."

"Sorun şu ki kimse yerinde saymıyor, biz güncellemelere devam ettikçe diğerleri de ediyor. Dolayısıyla diğerlerinden daha etkili güncellemelere sahip olmalıyız, bu sayede Pierre'in [Gasly] bahsettiği 0.3 saniyelik açığı kapatabiliriz."

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alpine için bir diğer konu da Avusturya GP'sinde Esteban Ocon'un yaşadıkları.

Yarış boyunca pist limitleri nedeniyle siyah-beyaz bayrak almayan, mühendisi tarafından da sadece iki kez uyarılan Ocon, yarışın ardından 10 ihlalde bulunduğu gerekçesiyle 30 saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Gasly ise biri yarış içinde, biri yarış sonrası olmak üzere iki ayrı ceza alarak damalı bayrağı dokuzuncu sırada görmesine rağmen bir sıra kaybetti.

Pilotlarının aldığı cezalar hakkında konuşan Otmar, "Bunu düzeltmeliyiz."

"Pist limitini aştığınızı size bildirmeyen ve bunu yarıştan sonra öğrenmenizi sağlayan bir sisteme sahip olmanın hem taraftarlar hem de takımlar açısından kabul edilemez olduğunu düşünüyorum."

"Formula 1 bundan çok daha iyisini yapabilir. Olanlardan ders çıkarmalı ve bir daha olmamasını sağlamalıyız." dedi.

"Eğer bir ihlalin varlığından haberdar değilsek, pilotları da uyarmadıysak, on kez ya da daha fazla ihlal gerçekleşmesine şaşırmamalıyız." dedi.