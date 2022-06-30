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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Britanya GP Analiz

Alpine, Silverstone'a Ferrari tarzı oyuk sidepodlar getirdi!

Şu ana kadar Red Bull'un gelişim felsefesini takip eden Alpine, Silverstone'da herkesi şaşırtarak Ferrari tarzı sidepodlara geçti ve aracında önemli değişliklere imza attı.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
Alpine, Silverstone'a Ferrari tarzı oyuk sidepodlar getirdi!
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Alpine, Markalar Şampiyonası'nda 4. sırayı almak istiyor ve şu anda Fransız ekibin, 4. sıradaki McLaren'la arasında sadece 8 puanlık bir fark var. 

Alpine, diğer orta sıra takımlarından bir adım daha uzaklaşmak istemekte ve bunun için de her hafta sonu A522'ye yeni güncellemeler geliyor ancak kimse, Pat Fry'ın ekibinin aerodinamik tasarım konusunda duble bir strateji uygulayacağını düşünemezdi. 

Sezonun ilk bölümünde A522'ye gelen güncellemelerle birlikte, Alpine'in gelişim anlamında Red Bull'un felsefesi yönünde ilerleyeceğini düşünüyorduk. Bakü'ye gelen kare hava girişi gibi güncellemeler, bunu işaret ediyordu. Silverstone'da ise bu strateji tamamen değişti ve Ferrari'nin çözümünü A522'de gördük. 

A522, aerodinamik verimliliği yüksek bir hariç yani az sürüklenmeye sahip. Bunun sayesinde de düzlüklerde hızlı bir araç görüyoruz. Ancak A522, hâlâ yere basma gücü üretme konusunda istenen seviyede değil. Mühendisler de sürüklenme ile yere basma gücü üretme arasında iyi bir denge yakalamak istiyorlar. Bu yüzden de Ferrari tarzı oyuk sidepoda geçildi. Bu tasarım, yere basma gücü üretme konusundaki eksiği giderme konusunda yardımcı olacak.  

Pat Fry ve ekibi, aracın aerodinamik karakteristiklerini dengelemek için büyük değişimlere gitmekten kaçınmadılar. Aracın yere basma gücünü artırabilmek için Ferrari'nin kullandığı oyuk sidepod tasarımına geçildi. 

Konsept benzer olsa da oyuk sidepodların uygulanma şekli F1-75'ten oldukça farklı. Ayrıca, Ferrari'nin oyuk sidepodunda gördüğümüz ve sidepod boyunca uzanan soğutma ızgaraları, Alpine'de de yer alıyor.

Sidepod, sonrasında bir anda aşağıya iniyor ve burada da Red Bull'un tasarımından izler görüyoruz. Yani Ferrari ile Red Bull'un tasarımlarının bir karışımı olduğunu söylemek mümkün. 

Bu oyuk sidepodların, Silverstone gibi yere basma gücü gerektiren pistlerde A522'nin karakterini geliştireceği düşünülüyor. 

Enstone'daki mühendisler, McLaren'ı geçebilmek için büyük bir risk aldılar ve daha sezonu yarılamamışken sidepod tasarımını değiştirmek cesaret istiyor. Bu riskin ile yarayıp yaramayacağını göreceğiz. 

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