Alpine, sezonun kalan kısmında güncelleme getirmeye devam edecek

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Pazar günü gerçekleştirilen Fransa Grand Prix'sinde, en iyi üç takımın ardında keyifli bir mücadele vardı ve McLaren/Alpine sürücüleri, "geri kalanların en iyisi" olmak için birbirleriyle savaştılar.

Fernando Alonso, startta öne geçmesinin ardından Lando Norris'in kendisine yaklaşmasına pek fırsat vermedi ve nispeten rahat bir altıncılık aldı.

Esteban Ocon da iki McLaren pilotunun arasında sekizinci olunca, Alpine şampiyonada McLaren'ın önüne geçmiş oldu.

Bu yıl Emilia Romagna hariç tüm yarışlardan puanla ayrılan Alpine, sezon arasına bir yarışa kala McLaren'ın dört puan önünde yer alıyor ancak yılın ikinci yarısında McLaren'a daha iyi uyacağı tahmin edilen pistler var.

Alpine CEO'su Rossi, mevcut konumdan memnun olduklarını ancak yılın kalanında bunu korumak için güncelleme getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Rossi, "Hedefimiz çok açık: Takımlar şampiyonasında dördüncü sırada kalabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor."

Esteban Ocon, Alpine A522, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Kolay olmayacak ama sezonun geri kalan kısmında güncelleme getirmeye devam etmeli ve bu hafta sonu Fransa'da yaptığımız üzere temiz ve güçlü hafta sonları geçirmeliyiz." dedi.

Rossi, Esteban Ocon ve Fernando Alonso'nun performansını da övdü.

"Kendi ev yarışımızdan iki araçla birden güçlü puanlarla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Şu anda şampiyonada dördüncü sıradayız ve bunu hak ettiğimizi söylemem gerekiyor."

"Pistte her iki araçla da puanlar almak için çok iyi bir fırsatımız olduğunu biliyorduk. Bunu yapmak için mümkün olan en iyi şekilde başlamak ve sonrasında iyi bir yarış geçirmek gerekiyordu. Fernando harika bir performans sergiledi. Startta Lando'yu geçmesinin ardından, yarışı kontrol atında götürdü ve altıncı olup, sekiz puan aldı."

"Esteban da iyi bir başlangıç yaptı ama Yuki ile temas yaşadığı için ceza aldı. Buna rağmen sakin kaldı ve kaybını telafi etti. Sakinliği ve kararlığı, Daniel'i geçerek sekizinci olması için kilit önemdeydi."