Alpine sezonun kalan kısmı için kendisine "hedef" belirlemeyecek

Alpine sezona ilk dört hedefiyle başlamasına rağmen şimdiye kadar bu hedefin epey gerisinde kalmış durumdalar.

Takım ön tarafla farkı kapatma hedefine de şimdiye kadar ulaşabilmiş değil ve bundan ötürü bazı yöneticilerin görevine son verilmiş durumda.

Yaz arasından sonraki ilk yarış hakkında konuşan takım patronu Bruno Famin, şöyle dedi: "Eminim takımdaki herkes böylesine yoğun bir sezonun ardından gelen yaz arasının tadını çıkarmıştır."

"Yaz arasından önceki haftalar tüm takım için kolay değildi. Fakat önemli olan başımızı dik tutmak, tüm alanlarda ilerleme kaydedebilmek için birlikte çalışmak ve pist üstündeki sonuçların, hedeflerimizle örtüşmesi için çaba göstermek."

"Takımın stratejisi ve hedefleri değişmedi, sadece personelin bir kısmı ayrıldı. Bu da zaten yaz arasından önce duyuruldu."

Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

"Zandvoort'ta bizi yeni bir başlangıç bekliyor ve takımdaki herkesi bu mücadeleye hazır olduğuna eminim."

Takımın hedefleri sorulduğunda Famin, "Herhangi bir sayı veya pozisyon söylemeyeceğiz."

"Bu yıl şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlar beklentilerimizle örtüşmüyor. Bu durumu hızla düzeltmek için çözüm bulmamız gerekiyor."

"Esteban'ın Monako'daki podyumu ve Pierre'in Spa sprint yarışındaki üçüncülüğü neler başarabileceğimizi gösterdi."

"Bu sonuçları tekrarlamak için onları birer motivasyon kaynağı olarak kullanmamız gerekiyor."

"Takımdaki herkes her alanda sıkı şekilde çalışmaya devam edecek."

"Bu sezon durumu daha iyi hale getirmek için on yarışımız var, bunu yapmak için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.