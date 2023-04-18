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Alpine, sezon ilerledikçe Mercedes'i yakalamayı hedefliyor

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Alpine'in gelişebileceğine ve hiç olmazsa Mercedes'i yakalayabileceğine inanıyor.

Filip Cleeren
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Alpine, sezon ilerledikçe Mercedes'i yakalamayı hedefliyor

Yeni kuralların ilk yılında McLaren'i geride bırakarak dördüncü olan Alpine'in bu yılki hedefi beşincilikten ziyade üçüncülüğe yakın olmaktı -ancak bu hedef, Aston Martin'in dev atılımı nedeniyle beklenmedik bir darbe aldı.

Aston Martin artık Alpine'in yakalayamayacağı kadar önde görünse de, dördüncülük hedefinden vazgeçmeyen Enstone merkezli takım, bu amaçla Mercedes'i gözüne kestirdi.

Otmar Szafnauer, "Mercedes ile savaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bakü'de ve Miami'de iki güncelleme getireceğiz, zorlamaya devam ediyoruz." 

"Geçen yıl iyi bir korelasyon yakalamıştık, bu devam ederse ve güncelleme getirmeye devam edersek, sezon boyunca diğerlerini yakalayacağız." 

"Geçen yıl gelişim oranımız oldukça iyiydi ve bu yıl da aynısını sürdürebilirsek, yıl boyunca daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Ne yapacağımızı biliyorum."

"Bilmediğim şey ise Mercedes'in ne yapacağı." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Photo by: Alpine

Suudi Arabistan'da -özellikle sıralama turlarında- Mercedes'e epey yaklaşan Alpine, Avustralya'da ise yine net bir şekilde geride kaldı.

Rakipleriyle aralarında 0.4-0.5 saniye olduğunu söyleyen teknik direktör Pat Fry, fabrikadaki son gelişmeler nedeniyle bu farkın kapanacağına dair umutlu.

Fry, "Bakü için makul bir adım atmalıyız, zaten ardından daha fazlası gelecek. Miami'ye götürmeyi umduğumuz pek çok parça şu anda fabrikada üretilmekte."

"Sıralamalarda Red Bull'u yakalamak için değil ama diğerlerini yakalamak için 0.4-0.5 saniye bulmamız gerek, ki bu da bizim elimizde."

"Biz oldukça makul adımlar atıyoruz, ancak diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz. Bu da oyunun bir parçası, değil mi?" 

"Önümüzdeki birkaç yarışta, aradaki farkı kapatmak için uzun bir yol kat edecek bazı mantıklı performanslarımız olacak. Ancak bu sadece tek bir yarış değil, sezon boyunca sürecek bir gelişim yarışı, diğerlerinin nerede olduğunu bilemeyeceğiniz bir yarış." 

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