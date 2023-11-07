Alpine, Schumacher'in WEC'te başarılı olacağına inanıyor

Gelecek sezon için Formula 1'de koltuk bulamayan Schumacher, geçtiğimiz haftalarda B planını değerlendirdiğini söyledi.

Her ne kadar bu konu hakkında ayrıntı vermemiş olsa da, yılın başından beri B planının Alpine ve dayanıklılık yarışları olduğu, ayrıca Mercedes'in yedek pilotu olmaya devam edeceği konuşuluyor.

Mick Schumacher, Alpine'in yeni A424'ü geçen salı günü Jerez'de test etti ve genel olarak sorunsuz bir gün geçirdi.

Alpine'in geçici takım patronu olan Bruno Famin, pek detaylara girmese de Sport1'e testin iyi geçtiğini doğruladı.

"Bu test saf hızla ilgili değil, birbirimizi tanımak ile ilgiliydi. Mick için bu, aracı ve takımı, bizim içinse onun nasıl olduğunu görmek için planlanmıştı."

Famin, Schumacher'in dayanıklılık yarışlarına başarılı bir şekilde geçiş yapmaması için hiçbir sebep olmadığını söyleyip Schumacher'in doğru yolda olduğunu belirtti.

"Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Örneğin 2015'te Le Mans'ı çaylak olarak kazanan Nico Hulkenberg veya Alexander Wurz gibi isimlerin bunu daha önce başardığını hatırlıyorum."

"Tabii ki Mick bu zamana kadar hep tek koltuklu araçları sürdü fakat çok akıllı ve hızlı bir çocuk. Eminim ki iyi bir dayanıklılık yarışları sürücüsü olmak için gereken tüm özelliklere sahiptir, çünkü o iyi bir pilot."

"Aramızda bir şey olursa, başarılı olmaması için hiçbir sebebi yok."

Fakat bu, WEC'in önümüzdeki yıllarda elde edeceği başarıların Alpine ile olacağı anlamına gelmiyor, şu anda görüşmeler halen devam ediyor ve ortada somut herhangi bir şey yok.

"Şu anda bu konuda hiçbir şey olmadı. Test, sadece birbirimizi daha iyi tanımak ve birlikte yola devam edip etmeyeceğimizi görmek içindi."

"Şimdi ise ondan devam edip etmeyeceğimiz konusunda geri dönüş beklememiz lazım. Daha sonrasında büyük resme bakabiliriz."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Ancak takım için düşünülen tek isim Schumacher değil, aynı zamanda Jack Doohan'la da ilgileniliyor.

Famin, "Bu adamlar potansiyel adaylar arasında ama çok sayıda sürücüye bakıyoruz."

"Acelemiz yok ve kendimizi baskı altında tutmuyoruz. Şubatın sonuna kadar vaktimiz var." dedi.

Eğer Schumacher, Alpine'in Le Mans takımına katılırsa bunun için yakın arkadaşı olan Esteban Ocon'a teşekkür etmeli çünkü dayanıklılık yarışlarına katılmak istediğini söylemesinin ardından Ocon kendisini Fransız ekibe önerdi.

Alpine'in partneri olan Signatech'in lideri Philippe Sinault, "İkisi yakın arkadaş ve Esteban bizim hakkımızda iyi şeyler söyledi. Mick bu tarz yarışlara ilgi gösterdiğinde, Esteban birlikte çalışabileceğimizi söyledi."

"Bu test söz konusu olduğunda Esteban teste dahil değildi. Mick, Zandvoort'taki Formula 1 yarışı sırasında Bruno Famin ile tanıştı ve ona bununla ilgilendiğini söyledi."

"Bruno daha sonra ona, ilk izlenim elde etmek adına kendisiyle bir test yapmaya hazır olduğumuzu söyledi ve olan buydu. İyiydi ama bir sonraki adım var mıydı bilmiyorum. En azından şuan ne bekleyeceğini biliyor."

Sinault, Alpine'in Mick'i diğer adaylarla birlikte değerlendireceğini söyledi ve bakacakları tek özelliğin hız olmadığını açıkladı.

"Mesela Mick'in yetenekleri, sürüş tarzı ve performansı hakkında hiçbir şüphe yok, ki bu harika."

"Ancak bu onun tutumuyla, açık fikirli olmasıyla ve takım arkadaşlarıyla çalışıp her şeyi paylaşması ve bazen de en iyi turlarını feda etmesi ve benzeri konularda uyum sağlamaya istekli olmasıyla ilgili olacak."

"Bir süperstar değil, dayanıklılık yarışlarında yarışabilecek bir isim arıyoruz ve bu zor bir iş çünkü bazen yakıt veya lastik tasarrufu için ondan bilerek yavaşlamasını istememiz gerekiyor."

Çeviri: Elif Adli