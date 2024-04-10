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Formula 1
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Alpine satılabilir, satın alan taraf Renault ile devam etmek zorunda!

F1 takımının kötü performansı, marka yönetimini Enstone fabrikasını satmaya itebilir. İngiliz takımın satılması halinde, satın alan tarafın Renault motorunu kullanması gerekecek.

Kemal Şengül Roberto Chinchero
Esteban Ocon, Alpine A524

Simon Galloway / Motorsport Images

İşler sarpa sarmaya başladığında, bundan faydalanmak isteyen taraflar ortaya çıkar ve 2024 yılında da ayn şey yaşanıyor.

Yeni sezonun ilk dört yarışı Alpine adına büyük zorluklarla geçti; Sauber ve Williams ile birlikte puan alamayan üç takımdan birisi olan Alpine, şampiyonada son sırayı paylaşıyor.

Alpine diğer iki takımın aksine bir fabrika takımı olduğu için başarısızlığın boyutu daha da artıyor.

2023'ün Şubat ayında Alpine, kendisine iddialı hedefler koydu. Hedef, 2022 şampiyonasını dördüncü bitirdikten sonra ilk üçe yaklaşmak ve mümkün olduğunca çok podyum almaktı.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

On dört ay sonra senaryo çok farklı. CEO Laurent Rossi, takım patronu Otmar Szafnauer ve takımın iki önemli isminin - sportif direktör Alan Permane ve teknik direktör Pat Fry- gidişiyle her şey daha da kötüye gitmeye başladı.

Ortada büyük bir karmaşa var ve bu senaryo karşısında takımı devralmak isteyen kuruluşların olması şaşırtıcı değil. Bu aslında bir şirket kanunu olarak bilinir; bir şirketi değeri en düşükken almaya çalışırsınız.

Renault 2015 yılında Enstone fabrikasını yeniden satın aldı ve 2021 yılında takım adını Alpine'e çevirdi. Bugün Formula 1, takım sahibi olan herkes için iyi bir yatırımı temsil etse de, takım sahibi bir otomobil üreticisi olduğunda vizyon değişiyor.

Bir üreticinin kendi adını son sırada yani müşteri takımlarının bile gerisinde görmesi hoş değil. Bu durumda F1'de olmak görünürlük için iyi olsa da, sonuçlar kötü olduğu için bir "utanç kaynağına" da dönüşebilir.

Alpine A524: il retrotreno con la power unit Renault

Alpine A524: il retrotreno con la power unit Renault

Foto di: Uncredited

Görünüşe bakılırsa, Paris'teki genel merkez Alpine F1 takımını satmaya karar verirse, pazarlık masasında birden fazla potansiyel alıcı olacak. Ancak en çetrefilli konu, güç ünitelerinin tasarlandığı ve üretildiği Viry-Châtillon gibi görünüyor.

Suzuka padoğunda elde edilen bilgilere göre, takımın satış koşullarından biri, güç ünitesinin belirli bir sezon boyunca (söylentilere göre 2029'un sonuna kadar) kullanılması.

Böylece 2026'da piyasaya sürülecek yeni proje üzerinde çalışan motor grubunun geleceği garanti altına alınacak.

Ancak bu kısıtlama potansiyel alıcıların sayısını azaltabilir çünkü kendi motor projeleri veya başka üreticilerle anlaşmalar olabilir.

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Kemal Şengül
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Kemal Şengül
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