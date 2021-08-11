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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Alpine, şampiyonada ilk beşi hedefliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine F1'in yöneticisi Davide Brivio, Fransız üreticinin bu yıl şampiyonada ilk beşi hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Alpine, şampiyonada ilk beşi hedefliyor

Alpine şampiyonada Red Bull ve Mercedes'in ardında kaldığı gibi, McLaren ve Ferrari'nin de epey gerisinde kalmış durumda.

Fransız üretici, geçen yıl Aston Martin, Ferrari ve Racing Point/Aston Martin ile beraber şampiyona üçüncülüğü için savaşıyordu.

Takımın bu kadar geriye düşmesinde, rüzgar tünelinde yaşanan sıkıntı ve motor tarafında geride kalmalarının payı vardı.

Buna rağmen takım, Macaristan'da zafere ulaştı ve bu yıl takıma katılan Davide Brivio, hedeflerinin ilk beş olduğunu belirtti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Brivio, "Şans, onu arayan kişiye gelir. Belki de Macaristan'daki son zafer böyle hissettiriyor çünkü o zaman şartlar bizim için en iyisiydi. Fakat yine de şans ayağınıza geldiğinde bunu kullanabilmeniz gerekiyor."

"İlk turdaki olay yarışın gidişatını etkiledi fakat dürüst olmak gerekirse, 68 tur boyunca yarışa liderlik eden Esteban Ocon'un sürekli Sebastian Vettel'in baskısı altında lider gittiğini de söylemek gerekiyor."

"Ek olarak, yeniden başlangıçtan önce kuru zemin lastikleri için pite gitme kararını ve mühendislerimizin pit duvarındaki çalışmalarını unutmamalıyız. İyi performans gösterdik."

"Hem MotoGP hem de Formula 1'de kazandım. Bu zaferler aynı derecede eğlenceliydi. Özellikle de Alpine F1'in yarışı kazanması beklenmediği için bunu yapmak daha da keyifli oldu. Böyle bir zafer, her zaman keyif verir."

"Sezon başında kendimiz için belirli bir hedef koymadık, sezon başında mümkün olan en yüksek sonuçları elde etmek için işlerin nasıl gideceğini anlamaya çalıştık. Şu anda takımlar şampiyonasında 5. sıradayız ve bu konumu korumalıyız. Şu anda Mercedes ve Red Bull Racing kendi aralarında savaşıyor. Arkalarında McLaren ve Ferrari savaşıyor. Fakat bazı durumlarda biz de son derece rekabetçi olmayı başarıyoruz." dedi.

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