Alpine şampiyona sonucundan ziyade takım içerisindeki gelişime odaklanıyor
Alpine takım patronu Bruno Famin, şampiyonada altıncı sırada yer alsalar da buna odaklanmadıklarını söylüyor.
Bu yıla ilk dört hedefiyle başlayan Alpine, geride kalan yarışlarda beklentilerin çok altında kaldı ve şampiyonada altıncı sıraya kadar geriledi.
Fransız ekip, büyük bir mucize olmadığı takdirde sezonu bu noktada tamamlayacak ve son yıllardaki yükselişini devam ettirememiş olacak.
Hal böyle olunca takım içerisinde önemli bir değişikliğe gidildi ve Otmar Szafnauer başta olmak üzere çeşitli isimlerle yollar ayrıldı.
Alpine F1'in geçici patronu Bruno Famin, takımın bu sezon takımlar şampiyonasındaki konumundan endişe duymadığını ve gelecekte daha iyisini yapmak için çalıştıklarını söyledi.
Famin, "Temmuz ayının sonunda takım içerisinde çok büyük değişiklikler oldu."
"Yeni bir yaklaşım benimsedik ve şu anda olanlardan memnunum."
"Yaptığımız değişikliklerden sonra, aklımızdaki stratejiyi uygulama açısından bazı iyi yarışlar geçirdik."
"Uyumlu bir çalışma ve uygun etkileşim elde etmek için iki fabrika arasındaki çalışmaları analiz etmeye devam ediyorum."
"Kilit görevlerden biri, sahip olduğumuz potansiyeli açığa çıkarmak için tüm personelimizin birlikte iyi şekilde çalışmasını sağlamak." dedi.
Pierre Gasly, Alpine A523
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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