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Formula 1 Monako GP

Alpine, Rob White ile yollarını ayırdı

Alpine son olarak Operasyon direktörü Rob White ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ezel Tan
Güncel:
Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Alpine

Uzun süredir takımın bir parçası olan White, daha önce Renault'nun Viry-Chatillon'daki güç ünitesinden sorumlu yönetici yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2016 yılında takımın operasyon tarafını yönetmeye başlamıştı.

White, 2004 yılında Renault'ya katılmadan önce Cosworth'un F1 motor projesinde çalışmış ve Ford'a ait olduğu yıllarda İngiliz firmasında baş mühendis olarak görev yapmıştı.

Alpine'den yapılan açıklamada “Geniş çaplı operasyonel yeniden yapılanma çalışmasının bir parçası olarak Rob White ile yolların ayrıldığını teyit edebiliriz."

“Rob son olarak Enstone'da Operasyon Direktörü olarak görev yapıyordu."

"Takım, Rob'un hem Enstone'daki hem de 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluk kazanan motor projesini yönettiği Viry-Châtillon'daki uzun kariyeri boyunca gösterdiği çabalar için müteşekkirdir."

"Kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz.” dedi.

Alpine bu yıl teknik direkör Matt Harman ve aerodinami şefi Dirk de Beer ile de yollarını ayırmıştı.

Son 1 yılda takımdan ayrılan isimler arasında Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, Alan Permane ve Pat Fry da yer alıyor.

Rob White (GBR) Renault Sport.

Rob White (GBR) Renault Sport.

Photo by: Andre Vor / Sutton Images

 

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